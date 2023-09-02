Sezonun ilk hamsileri tezgâhta

Haberin Devamı

15 Nisan’da başlayan denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yasağın bitmesiyle balıkçılar denize açılıp sezonun ilk balıklarını avladı. İlk avın ardından İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne gelen balıkçılar ilk mahsulü de mezat usulü satışa çıkardı. Sezonun ilk hamsisi ise bir kasası 2 bin 250 lira fiyattan alıcı buldu. Balıkçılar, eylül ayında hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

İSTAVRİTİN FİYATI DÜŞTÜ

Doğu Karadeniz’de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da “Vira bismillah” diyerek denize açıldı. Sezonun açılışı istavrit ile yapılırken, ağlara az miktarda tirsi ve mezgit de takıldı. Sezon öncesi 200 liraya satılan istavrit, 100 liraya kadar geriledi. Tezgâhlarda mezgit 75, tirsi 100, çupra 200, barbun 125, zargana (sargan) ise 100 liraya satılıyor. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, havaların soğuması ile çeşitliliğin artacağını söyleyerek, “Havalar daha sıcak. Palamut sezonu, bu sene sıkıntılı geçer gibi” dedi. Balıkçılar verimli bir sezon geçirip vatandaşa ucuz balık yedirmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU MEZATA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni av sezonunu balıkçılarla birlikte açtı. Sabah saat 03.00’de Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçılarla buluşan İmamoğlu’na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Balıkçılar, yılın ilk açık artırmasını da İmamoğlu ile yaptı. Bir kasa hamsi için 1200 TL’den başlayan mezadı, 1800 TL’ye çıkarak satın alan İmamoğlu, mezadın ardından hal içinde faaliyet gösteren bir lokantada balıkçı esnafına konuşma yaptı. Bütün balıkçılara hayırlı bir sezon dileyen İmamoğlu, Marmara Denizi’ndeki kirliliğe de dikkat çekti. - Fatma AKSU / İSTANBUL







