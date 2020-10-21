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Haber Giriş: 21.10.2020 - 21:05 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Korkutan yangın ise bir cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.G. isimli kadın idaresindeki 14 AAG 196 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören kadın paniğe kapılarak araçta bulunan kızını da alarak kendini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan aracı izleyen kadın ise göz yaşlarına hakim olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Kısa bir süre trafik tek şeritten sağlanırken olay yerine gelen polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

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