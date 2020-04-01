Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınacak?

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleriyle ilgili gönderdiği genelgeye göre, havayolu yolcuları, Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmaları Seyahat İzin Belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.