Sevda Noyan'ın 'Atatürk'ün Hatırasına Hakaret' soruşturmasında flaş gelişme

Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında avukat Enes Hikmet Yamaner de suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Sevda Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Dilekçede, Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, Noyan'ın ikamet yeri dolayısıyla soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.