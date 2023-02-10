Sesi beklemeyin

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Depremin dördüncü gününde İskenderun’da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk iki gün bazı enkazlarda iş makinesi ve vinç ile çalışma yapılamamıştı. 3. gün bölgeye yoğunlaşan sevkıyat sonrasında dördüncü gün hem arama kurtarma ekipleri hem de iş makineleri daha fazla enkazda çalışma yaptı. Üçüncü ve dördüncü gün İskenderun’da arama-kurtarma çalışmalarının seyrini ise hassas burunlu köpeklerin de dahil olduğu ve ses dinleme cihazlarına sahip ekipler belirledi. Bu ekipler çalışma olmayan ancak içerinde çok fazla kişi bulunduğu düşünülen enkazlarda dinleme yaptı. Çoğundan artık ses alamadıkları için tam kapasite ile arama-kurtarma yapmadılar. Ağırlıklı olarak ses alınan ya da kısa süre öncesine kadar yaşam belirtisi bulunan enkazlarda çalışmalar devam etti.

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Emre ESER, Taylan Özgür DİL İSKENDERUN’DAN BİLDİRİYOR

‘DEVAM EDİN’

İskenderun’daki vatandaşlar ise yetkililere, “Ne olur bizi duysunlar. İlk iki gün neredeyse her enkazdaki yakınlarımızdan ses alıyorduk. Ancak bazı enkazlara kimse ulaşamadı. Şimdi ekipler geldi ama sadece yaşam belirtisi olan enkazlarda profesyonel arama yapılıyor. Ne olur sadece ses cihazı ile dinleyip karar vermesinler. Biz daha saatler öncesine kadar ses alıyorduk. Belki açlıktan bayıldılar. Belki bilinçleri kapalı. Görüyorsunuz her enkazda hâlâ 15-20 kişi var. Ses gelmese de profesyonelce çalışsın ekipler. Kurtarma yapsın. Yalvarıyoruz” şeklinde çağrıda bulundu.

GERİYE ÜNİFORMA KALDI

İskenderun şehir merkezindeki enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları sürerken gözümüze enkazın hemen yanındaki tel örgülere asılmış bir astsubay üniforması çarptı. Üniforma enkazdan muhafaza edildiği gibi ütülü şekilde çıkarılmıştı, sadece üzerinde toz vardı. Üniformanın sahibi ise emekli Kara Kuvvetleri Ordonat Sınıfı Kıdemli Başçavuş Cengiz Avcı’ya aitti. Komşuları emekli başçavuş Avcı’nın cansız bedeninin depremin hemen ardından enkazdan çıkarıldığını söyledi.

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TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

İskenderun’da neredeyse her sokakta en fazla duyulan seslerden biri de enkazlardan çıkan cenazeler sonrası yükselen feryatlar. Onlardan biri de 10’dan fazla kişiye mezar olan Madak Apartmanı’ydı. Ahmet Kılıç, annesinin, babasının ve iki kardeşinin enkazdan çıkan cenazelerini görünce ağlama krizine girdi. Kılıç, “İlk iki gün ailemden ses alabiliyorduk. Kurtaracak kimseyi bulamadık. Daha sonra çalışmalar başladı ama yetişemedik” dedi. İki kız kardeşinin cansız bedeninin yattığı enkazın başında bekleyen Mustafa Karakaya ise “İlk gün olsa kurtarılabilirdi ama artık umudumuz kalmadı. Sadece ağlıyoruz, ne yapalım” diye konuştu.

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Enkaz altında yakınları olanlar, binaların başında yardım bekliyor.

ZAMANLA YARIŞILDI

Hatay İskenderun Sahilyolu Caddesi, Çay Mahallesi’ndeki bir enkazda canlı olduğunu tespit eden Üsküdar Belediyesi’nin kurtarma ekipleri, zamanla yarışarak anne ve yavrusuna depremden 36 saat sonra ulaştı. Önce 4 yaşındaki Yüksel Akgöl çıkartıldı. Ardından annesi Ukrayna asıllı Elena Akgöl’e ulaşıldı. Anne ve oğul, AFAD ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. (Fatma AKSU)

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ANNESİ SAYESİNDE HAYATTA

Hatay’da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak’taki çöken binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Annenin enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta tuttuğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, daha sonra ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Enkaz altında sağ olan anneyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

AYŞEGÜL 86 SAAT DİRENDİ

Yalova Çınarcık İtfaiye ekipleri, Antakya Narlıca’daki Bilir Apartmanı’nın enkazında açtıkları boşluktan 13 yaşındaki Ayşegül Bilir’e ulaştı. Hafif yaralı olarak 86 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşegül Bilir, hastaneye kaldırıldı.

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DENİZ SUYU ÇEKİLDİ

İskenderun Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda depremden sonra deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı’na doğru deniz taştı. Yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu bazı bölgelerde binaların 4’üncü katına kadar çıktı. Bulvardaki siteler, banka ve işyerleri tahliye edildi. Depremin 4’üncü gününde deniz sahilden çekildi, yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı’nda su birikintileri kaldı.

UMUDUN İKİ SİMGESİ

Hatay’da Macaristan’ın Pest ilinden gelen arama kurtarma ekibi Kafadar Caddesi’ndeki enkazdan gelen ses üzerine çalışma başlattı.

Oluşturulan yaşam tüneli ile ulaşılan bir kız çocuğu, 80 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Murat ŞAKA Hatay ’DAN BİLDİRİYOR

Yaralı kurtarılan çocuk ambulansa taşındı. Enkazda devam eden çalışmalar sonucu kız çocuğunun annesine de ulaşıldı, sağ olarak kurtarıldı. Anne ve kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı.