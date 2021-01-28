Şentop: Vekillere aşı planlaması yok

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler külliyen uydurmadır, asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” dedi.