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DHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şentop: Vekillere aşı planlaması yok

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Şentop: Vekillere aşı planlaması yok
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasını yalanladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler külliyen uydurmadır, asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” dedi.

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