Şentop: TBMM çalışmalarına ara verecek

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TBMM Danışma Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantıya TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin yanı sıra, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkan Vekili Muhammet Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ve HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, deprem felaketinin derin üzüntü yarattığını belirterek, "Halkımızın önemli bir kısmını etkileyen büyük depremle karşı karşıyayız. Milletimize baş sağlığı diliyoruz. Tüm siyasi partiler, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak milletvekillerini görevlendiriyorlar" dedi.



'ERTEME KARARI ALDIK'



Deprem felaketi nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nun bu hafta çalışmalarına ara vereceğini duyuran Şentop, "Biz Danışma Kurulu olarak Meclis'imizin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarını ertelemek, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren devam etmek üzere karar aldık. Karar, yarın Genel Kurulda görüşülerek neticelendirilecek" diye konuştu.



Deprem felaketine ilişkin tüm siyasi partilerinin ortak bir açıklama yapması konusunu da konuştuklarını belirten Şentop, "Arkadaşlarımızla yarın için konuştuk, bu konuda ortak bir açıklama yapacağız. Daha önce aslında düşündüğümüz deprem felaketiyle beraber acil hale gelen kan bağışı kampanyası başlattık. Hem buradaki personel arkadaşlarımız hem milletvekillerimizle hem de ziyaretçi olarak gelenlerden kan bağışı alacağız. Bildiriyle ilgili de yarınki toplantı için bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.



'MİLLETVEKİLİ TAŞ VE AİLESİNDEN HABER YOK'



Şentop ayrıca, seçim bölgesinde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesine ulaşamadıklarını belirterek, "Yakınları ile ilgili irtibat halinde olduğumuz milletvekili arkadaşlarımız var. Onlar hem kendileri takip ediyorlar hem de biz konuyu haberdar olmak için takip ediyoruz. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş beyle ilgili olarak, bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Buraya gelmeden önce bilgi aldım ben. Henüz kendisine ulaşılmış değiliz. Duamız, temennimiz depremden zarar gören vatandaşların kurtarılması ve tahmin edilenden çok daha az bir can kaybıyla büyük felaketin atlatılmasıdır" dedi.



KAN BAĞIŞINDA BULUNDU



Şentop, daha sonra Meclis'te milletvekilleriyle birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Şentop, "Kızılay malum sürekli kan almayla ilgili kampanyalar yapıyor. Kan sürekli bir ihtiyaç. Bu yaşamış olduğumuz büyük depremle beraber elindeki stokların bölgeye sevk edildiğini söyledi ama ilave ihtiyaçlar olabileceğini de belirtti. Bu sebeple kan verme daha acil bir konu haline geldi. Ben bütün vatandaşlarımıza da bu konuda tavsiyede bulunuyorum. Kızılay'ın kan kampanyasına katılmaları yönünde bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Yarından itibaren milletvekili arkadaşlarımızın da ilgisi olacaktır" diye konuştu.