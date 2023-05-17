Şentop: Cumhurbaşkanı'mıza yönelik eleştiriler Türkiye'ye yapılmıştır

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Gençlik Haftası' nedeniyle Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 81 ilden gelen gençlik temsilcilerini, Meclis Tören Salonu'nda kabul etti. Şentop'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile davetliler de kabulde yer aldı. Şentop, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

'ERDOĞAN, MİLLETİMİZE ÖZ GÜVEN KAZANDIRDI'

TBMM'nin diğer ülkelerdeki parlamentolardan farklı olduğunu belirten Şentop, "Diğer ülkelerde parlamentolar devlet düzeni devam ederken alınan kararla oluşturulmuştur. Bütün ülkelerde parlamentoları devlet kurmuştur. Sadece bizde durum farklıdır. Bizde devleti Meclis kurmuştur. Meclis önce Milli Mücadele'yi yürütmüş. Meclis'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, aynı zamanda başkomutan olarak tayin edildi. Zamanlar geçti, en son TBMM'nin 102'nci yılını kutladık. Binlerce yıllık devlet tecrübesiyle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bulunduğu coğrafi alan itibarıyla dünyada ancak mücadele ederse, hareket ederse, güçlenirse, büyürse varlığını koruyacak bir ülke. 20 yıldan beri Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye, bir yola devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede yaşayan milletimize sınırsız bir öz güven kazandırmıştır. Kaybedilen öz güveni yeniden kazandırdı" dedi.

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'KUDURMUŞ ZİHNİYETİ KENDİ HASTALIĞIYLA BAŞ BAŞA BIRAKMALIYIZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne ilişkin, "Bu derginin İslam dünyası, İslam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan, sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, takip ettiği politikalar onu Türkiye'nin hedefleri, perspektifleri bağlamında bir noktaya getirmişti. Tarihin bazı anlarında bir liderin kaderiyle bir ülkenin, milletin kaderi bir araya gelir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yapılan eleştiriler, hakaret mahiyetindeki şeyler şahsına değil; milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir. Bu tür yaklaşımların milletimiz tarafından gerekli cevapları aldığını görüyoruz. Böyle alçakça bir saldırıya milletimizin vereceği cevap bellidir. Bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığıyla baş başa bırakmalıyız" diye konuştu.