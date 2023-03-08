Semih Tufan Gülatay'ın ofisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi yakalandı

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Semih Tufan Gülaltay'ın Maltepe'deki ofisine 26 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlendi. Gülatay'ın şoförü saldıranlara karşılık verdi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Furkan T. hayatını kaybetti. Saldırının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Polis, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için 9 ay süren çalışmaların ardından 3 Mart'ta İstanbul merkez olmak üzere Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7'si ise tutuklandı.