Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ofisinde silahlı çatışma çıkmıştı! Semih Tufan Gülaltay: Profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar

#Semih Tufan Gülaltay#Maltepe#Çatışma
Ofisinde silahlı çatışma çıkmıştı Semih Tufan Gülaltay: Profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar

Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Ofiste bulunan Gülaltay’ın şoförü silahlı saldırgana ateş açarak karşılık verdi. Çatışmada silahlı saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında ofisinde olmadığı öğrenilen Gülaltay, "Şoförümle yaptıkları çatışmada saldırganlardan birini şoförüm öldürdü" dedi.

Haberin Devamı

Olay, geçen çarşamba saat 03.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde meydana geldi. İddialara göre; Ergenekon davalarında da adı geçen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın ofisine ve park halinde bulunan otomobiline gece saatlerinde silahlı kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı anında ofiste bulunan Gülaltay’ın şoförü saldırgana ateş açarak karşılık verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri silahlı saldırgan Furkan T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde ofis ve park halindeki aracın çeşitli yerlerine isabet etmiş kurşun izlerine ve boş kovanlara rastlandı. Polis silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı. 

Haberin Devamı

İlgili Haber

Gülaltay’ın işyerinde silahlı çatışmaGülaltay’ın işyerinde silahlı çatışmaHaberi görüntüle

"PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE İÇERİ GİRİYORLAR"

Olayla ilgili konuşan Semih Tufan Gülaltay, "Saldırı anında burada değildim. Gece saat 03.00 sıralarında daha önce burada keşif yapan siyah bir minibüsle ilişkilendirilen iki kişi önce park halindeki aracıma 15-20 el ateş ediyor. Daha sonra ofisin camlarına ve kapısına ateş ederek profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar. Şoförümün olduğu odaya doğru hamle yapıyorlar. Şoförümle yaptıkları çatışmada saldırganlardan birini şoförüm öldürdü. Diğeri de kaçıyor. Bizden bir yaralı yok. Bizi emniyet bu saldırıyla ilgili uyarmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmada FETÖ terör örgütü mafya grupları, sokak mafya grupları gibi tetikçilerin kullanılacağı öngörülüyor. Sevdiklerimiz bizi arayarak arkamızda durdu. Biz de kendimize göre tedbirler aldık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semih Tufan Gülaltay#Maltepe#Çatışma

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme