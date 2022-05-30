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Semih Tufan Gülaltay tutuklandı

#Semih Tufan Gülaltay#Cumhurbaşkanına Hakaret#Tutuklama
Semih Tufan Gülaltay tutuklandı

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

 

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Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, 25 Mayıs tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı.

Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

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#Semih Tufan Gülaltay#Cumhurbaşkanına Hakaret#Tutuklama

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