Selvi Kılıçdaroğlu COVID-19

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Selvi Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyon Belgesi” toplantısı sırasında gözlerini kapattığı bir fotoğraf karesi tartışmalara neden olmuştu. Bu fotoğrafa ilişkin CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’dan açıklama geldi. Selvi Kılıçdaroğlu’nun etkinlik öncesi rahatsız olduğunu ancak bu önemli günde bulunmak istediğini belirten Nazlıaka “Toplantıda bir anlık gözünü kapatması müthiş bir malzemeye dönüştürüldü. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında bir test yaptırdı. COVID pozitif olduğu ortaya çıktı. Kendisine, Kılıçdaroğlu Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.