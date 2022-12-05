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Selvi Kılıçdaroğlu COVID-19

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Selvi Kılıçdaroğlu#COVID-19
Selvi Kılıçdaroğlu COVID-19
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, COVID-19’a yakalandı.

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Selvi Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyon Belgesi” toplantısı sırasında gözlerini kapattığı bir fotoğraf karesi tartışmalara neden olmuştu. Bu fotoğrafa ilişkin CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’dan açıklama geldi. Selvi Kılıçdaroğlu’nun etkinlik öncesi rahatsız olduğunu ancak bu önemli günde bulunmak istediğini belirten Nazlıaka “Toplantıda bir anlık gözünü kapatması müthiş bir malzemeye dönüştürüldü. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında bir test yaptırdı. COVID pozitif olduğu ortaya çıktı. Kendisine, Kılıçdaroğlu Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Selvi Kılıçdaroğlu#COVID-19

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