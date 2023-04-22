Şeker tadında gezmeler

Haberin Devamı

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen bazı aileler Taksim Meydanı’nı tercih ederken turistler de meydandaki güvercinlere yem vermenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı aileler ise sahillere giderek vakit geçirdi. Turistler de kafileler halinde sahil boyunda gezinti yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Balık tutkunları da sahile oltalarıyla gelerek balık tutmayı tercih etti. Bayramın ilk günü mezarlıklarda da ziyaretçi akını vardı.

Vatandaşlar yakınlarının mezarları başlarında dua etti. Mezarlık ziyaretleri nedeniyle Kilyos Mezarlığı yolunda yoğun trafik oluştu. Trafiğin önüne geçmek için yol bariyerlerle ikiye bölündü. Buna rağmen yolda uzun araç kuyruğu oluştu. (Ayşegül USTA / İSTANBUL)

Haberin Devamı

‘ANADOLU’YA BAYRAM ZİYARETİ

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’ya, açılışının beşinci günü olan dün de ziyaretçi akını sürdü.

Dün gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti. Toplam ziyaretçi sayısı ise 61 bin 231 oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) TCG Anadolu’nun 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan 21 pare top atışı ve çimeriva ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı selamlayarak seyrine devam edeceğini duyurdu.

TCG Anadolu’ya uçak ve helikopterlerin de eşlik edeceğini duyuran MSB, boğazın her iki yakasındaki vatandaşları geçişi izlemeye davet etti. (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)