Şeker pancarı yüklü Tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Fetli Aslan idaresindeki 27 AFK 115 plakalı Tır, Elbistan Karayolu 25. kilometresinde sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi.

Yaşanan kazada sürücü Fetli Aslan yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.