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ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Şeker pancarı yüklü Tır devrildi

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Şeker pancarı yüklü Tır devrildi
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şeker pancarı yüklü Tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Fetli Aslan idaresindeki 27 AFK 115 plakalı Tır, Elbistan Karayolu 25. kilometresinde sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi.
Yaşanan kazada sürücü Fetli Aslan yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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