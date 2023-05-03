‘SEKA ve şeker fabrikalarını açacağız’

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Afyonkarahisar ve Sivas mitinginde özetle şunları söyledi:

İŞ BULANA KADAR GENÇLERE DESTEK

“Ankara’da 16 milyar liraya dinozor yaptılar. Bu parayla Afyon’da kaç tane fabrika açılırdı? Gençlerin KYK borçları ödenirdi. İş bulana kadar gençlere 2 bin 500 TL maddi destek vereceğiz. Temmuz ayında emekli ve emekçilere yüzde 50 zam yapacağız. Mansur Başkanım konuşurken şuraya, Zafer Müzesi’ne gözüm ilişince, bu milletin omuz omuza vererek İstiklal Savaşı’nı nasıl başardıklarını düşündüm. Allah hepsinin mekânını cennet eylesin.

Mansur Başkan’a iftiralar attılar ama ne oldu yardımları kesmedi davulla zurnayla götürülen yardım işi bitti; kartla kimse rencide edilmeden insanlara yardım edildi. 1 kilo et kartı var, okula gidecek çocukların ihtiyaçları için bir kart var, doğalgaz için bir kart var.

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PKK’LIYSAM TUTUKLAYIN

İYİ Parti’ye oy verirseniz, Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçerseniz bir darbe olacakmış. Yahu ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır hattında harekât yapılan operasyona imza atan benim. Eğer ben PKK’lıysam derhal beni tutuklayın. Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan’ın katilleriyle berabersiniz, kime laf ediyorsunuz?

HESABI SORULACAK

Yine Sinan Ateş, katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Dayanın 2 hafta kaldı, azmettiricisinden de tetikçisinden de hesap sorulacak. Muhsin Başkan’ın da hesabı sorulmadı.

BİR OY KEMAL’E BİR OY MERAL’E

Şeker fabrikalarını yeniden kurup istihdam yaratacağız. Türkiye’nin tüm malvarlıklarını sattılar. SEKA’dan Kocaeli’nde, Afyon’da ve Sivas’ta birçok insanımız mağdur edildi. Gençlere diyeceğiz ki, ‘Git babanın toprağında iş yap, üretim yap’, buna karar verip köye yerleşen her gencin SSK ve Bağkur primlerini 5 yıl boyunca ödeyeceğiz. Son bir şey daha istiyorum, bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e”