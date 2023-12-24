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Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı... Şırnak'taki törene Bakan Güler de katıldı

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#Pençe Kilit#Şehit#Şırnak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 12:18

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem(25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan(24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar(25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz(23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak(22) için Şırnak’ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı... Şırnaktaki törene Bakan Güler de katıldı

Törene Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu.

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Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı... Şırnaktaki törene Bakan Güler de katıldı

Edilen duaların ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenazesi Gaziantep’e Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın cenazesi Yozgat’a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın cenazesi Mardin’in Kızıltepe ilçesine, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi Manisa’ya, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın cenazesi Elazığ’a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın cenazesi Çorum’a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı... Şırnaktaki törene Bakan Güler de katıldı

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#Pençe Kilit#Şehit#Şırnak

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