Şehitler için ulusal yas ilan edilmeli

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda edinilen bilgiye göre, Gara operasyonu ve PKK’nın 13 vatandaşı şehit etmesi başta olmak üzere, dış politikadaki son gelişmeler, COVID-19 salgını ve salgının ekonomiye etkisi tüm boyutlarıyla değerlendirildi.

ADIM ATILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTIK



Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak’ta Gara operasyonunda şehit edilen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Yaşananlar gerçekten üzüntü verici. Bu olay karşısında ulusal yas ilan edilmeliydi. Bunun gibi milletimizin üzüntü duyduğu gelişmeler üzerine ulusal yas ilan edilmemesi büyük bir sıkıntı. Suudi Arabistan Kralı öldüğü zaman ulusal yas ilan ediyorlar ama evlatlarımız için bunu yapmamaları büyük bir sorun” dedi. Kılıçdaroğlu, Gara operasyonunun sonuçlarının çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirerek, “Evlatlarımızın kaçırılmasının ardından partili arkadaşlarımla birlikte defalarca dile getirdik ve adım atılması konusunda çağrı yaptık. 6 yıldır hiçbir girişim yok, şimdi operasyon yapıyorlar. Bunca yıl neden bu insanlarla ilgili bir girişimde bulunmadıklarının hesabını vermeliler” dedi.

ÖRGÜT ADI KULLANMAK AMACA HİZMET EDER

Kılıçdaroğlu, şehit haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında örgüt ismi kullanmaması ile ilgili eleştirileri de değerlendirerek, “Orada örgüt adını kullanmak, örgütün reklamını, propagandasını yapmak olur. PKK saldırısına uğrayan tek genel başkan benim. Bu terör örgütünün ismini söylemek amacına hizmet eder. Bu asla doğru olmaz. Zaten ‘bölücü terör örgütü’ dediğin zaman herkes kimi lanetlediğimizi anlıyor. Devlet tarafından yapılan açıklamalar da bu şekilde kullanılıyor” dedi. MYK toplantısında ayrıca ekonomi de konuşuldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “İktidarın ekonomi politikası çöktü. İflaslar sürüyor. Vatandaşa birşeyler anlatmaktan çok onları dinlemeliyiz, sorunlarını Meclis’e getirmeliyiz” diye konuştu.

ÖZTRAK: MİLLET AÇAR MİLLET KAPATIR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK’nın ardından yaptığı basın toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, ‘HDP eşittir PKK’ sözleriyle ilgili” Bundan önce 2015 yılında çözüm sürecini, ‘Yeni Türkiye’nin kurulması’ diye tanımlayan ve yanlış yapıyorsun diyenlere ‘Eski Türkiye’nin elitleri’ diyen Fahrettin Altun’un bugünkü sözünü dikkate almıyoruz” dedi. Parti kapatılma konusunda duruşlarının açık olduğunu söyleyen Öztrak, partileri ancak milletin açıp kapatabileceğini kaydetti.