Şehirlere dijital ikiz

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İstanbul Teknik Üniversitesi geçtiğimiz günlerde uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Alan Bazlı Üniversite Sıralaması’nda ‘mühendislik ve teknoloji’ alanında dünyada 95’inci sıraya yerleşti. Böylece listeye bu alanda Türkiye’den ilk 100’e giren ilk üniversite oldu. İlk üç sırasında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford ve Oxford Üniversitelerinin bulunduğu sıralamada ilk 100’e girerek Türkiye’de bir ilke imza atan İTÜ, ‘Akıllı Şehirler İnovasyon Merkezi’ ile şehirlerin dijital ikizlerini çıkarmaya hazırlanıyor. Gerçek dünya nesnelerinin, süreçlerinin veya sistemlerinin sanal bir simülasyonunu temsil edecek dijital ikizlerle ilgili çalışmaları ve QS başarısının gelmesine katkı sağlayan diğer projeleri İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile konuştuk.

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AFET SENARYOLARI ÇALIŞILACAK

Prof. Dr. Koyuncu teknoloji odaklı projelerini şöyle anlattı: “Şehirlerimizin dijital ikizini çıkarmak üzere kurmaya başladığımız ‘Akıllı Şehirler İnovasyon Merkezi’ için Sampaş Holding ile bir işbirliği yaptık. Burada önce İTÜ Ayazağa Kampusü’nün dijital ikizini çıkardık. Peki bu çalışma ne işimize yarayacak? Örneğin şehirlerde farklı şiddetlerde yağan yağmurun nerede biriktiğine dijital ikizler üzerinden bakacağız. Bu sayede sel ve taşkınlara yönelik olarak alınması gereken önlemler önceden belirlenebilecek. Şu an kampusün dijital ikizinde birçok farklı doğa olayına ait senaryoları çalışıyoruz. İlerleyen süreçte tüm il ve ilçelere yönelik dijital ikizler çıkarılacak. Yangın, deprem, sel ve hatta ulaşım özelinde birçok senaryonun üzerinde çalışılabilecek.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

YERLİ YAZILIMLARI GELİŞTİRİLECEK

Bu çalışmayı eğitim öğretim kalitesini artırma noktasında da kullanmayı planlıyoruz. Mesela kampüsün dijital ikizi, sınıflardaki sıcaklık değerlerine bağlı olarak yaz ve kış mevsimlerinde öğrencilerin okula devamlılıkları noktasında önden bilgiler verebilecek. Burada sınırsız simülasyonlar yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin ders notlarının düşük gelmesi halinde bunu etkileyen faktörleri de görebilme şansımız olacak. Diğer yandan sadece fiziksel süreçler değil sosyolojik ve psikolojik süreçlerin de öğrencilerin başarısı ve devamı üzerinde ne kadar etkili olduğuna dair sonuçları bu sayede online olarak görüntüleyebileceğiz. Böylece öğrenci başarısını daha da artırmayı planlıyoruz. Bu teknoloji çok hızlı gelişiyor. Birkaç yıl içinde tüm şehirlerin bu teknolojiyi kullanmasını öngörüyoruz. Burada önem verdiğimiz asıl konu dijital ikizlerin yerli yazılımlarının geliştirilmesi.”

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HEDEFİMİZ İLK 10’A GİRMEK

- Prof. Dr. İsmail Koyuncu, üniversitenin elde ettiği QS başarısıyla ilgili de şunları söyledi: “QS, saygın uluslararası derecelendirme kurumlarından biri. İTÜ olarak 2024 yılında mühendislik ve teknoloji alanında ilk 100’e girdik ve 95’inci sırada yer aldık. Bu beş ana alandan ilk 100’e giren ilk ve tek üniversite olduk. Böyle bir başarı elde etmek bizim için gurur verici oldu. Hedefimiz tabii ki çok daha yüksek. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk 50’ye, sonrasında da ilk 20’ye ve ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz.”