Şehirler ayağa kalkana kadar durmak yok

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Erdoğan, bölgeye ziyaretlerine devam ediyor. Hatay’dan sonra Erdoğan’ın dünkü adresi Gaziantep’ti. Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı. Daha sonra video konferans ile İslahiye’ye bağlanarak, inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edildiği törene katıldı. Erdoğan törenlerde şu mesajları verdi:

LOKOMOTİF BİR ESER

“Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemizin, şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdiysek yaparız ama böyle yaparız. Öyle ‘laf ola beriye gele yok, Gaziantep’e işte böyle eserler yakışır. Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulunan Şehir Hastanemiz, 265’i yoğun bakım ve 30’u diyaliz olmak üzere toplam bin 875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleri yanında 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Hastanemize güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Türkiye’nin sağlık altyapısında lokomotif bir eseri daha şehre kazandırdık. Öyle bir şehir ki, burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.





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İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ

Gaziantep’in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesi ile 7 bin köy ve mahallesini vuran, 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken, yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün (3 Şubat) Hatay’da, bugün (4 Şubat) Gaziantep’te, salı günü Kahramanmaraş’ta, çarşamba günü Şanlıurfa’da, perşembe günü Adıyaman’da, cuma günü Elazığ’da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapısıyla, üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırmandan durup dinlenmeyeceğiz. Ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret ve tarım şehri Gaziantep’in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz.

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GAZİANTEP’TE 19 BİN HAK SAHİBİ

Gaziantep’te 17 bin 425 konut, 1663 işyeri, 839 ahır olmak üzere toplam 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugünkü törenimizde 10 bin 90’ı il ve ilçe merkezlerinde 608’i kırsalda olmak üzere toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Gaziantep’te yaklaşık 14 bin konutun yapımı hızla sürüyor, bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize peyderpey teslim edeceğiz. En son hak sahibi vatandaşımız da evine yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor.

AVRUPASI, AMERİKASI BÖYLE AĞIR YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAZ

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Elbette zaman zaman gecikmeler, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak her babayiğidin harcı değildir. Dünyada Avrupa’sı ve Amerika’sı dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayetli kalkamaz. Geçtiğimiz senelerde orman yangını ve sel felaketi yaşayan kimi batılı devletler halen bu sorunlarla boğuşuyor. Türkiye ise en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır. Milletimizin sabrı, gayreti ve yakın dayanışmasıyla sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettik.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine de telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, Gerek büyükşehir belediye başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsunda silip süpüreceğinize inanıyorum” dedi.





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YERİNDE DÖNÜŞÜME 255 BİN BAŞVURU

Ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar bulan bir felaketi yaşamış olsak da hasarın ve faturanın büyüklüğü karşından asla yılgınlığa kapılmadık” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Farklı projelerle bu sürecin hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan biridir. Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini aştı. Gaziantep’te bu sayı 1068’dir. Bu projemizde konutlar ve köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira çok uygun şartlarda kredi veriyoruz. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin lira, kredi tutarı ise 1 milyon liradır. Krediler 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsizdir.

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YEREL YÖNETİMLERE HİBE SAĞLIYORUZ

Depremden etkilenen şehirlemizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon gibi alt yapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürüyor, yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah alt yapıdan üst yapıya, konuttan köy evlerine, işyerlerinden sosyal donatılara her alanda büyük bir gayretle afet bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmaya devam etmenizi rica ediyorum.

2 AYDA 75 BİN KURA

* 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehirde 680 bini konut, 170 bini işyeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Afetin ortalama maliyeti 104 milyar dolar.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda rezerv alanlarda 207 bin, şehir merkezlerinde 50 bin ve hafif çelikten 50 bin olmak üzere toplam 307 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihalesi yapıldı. İhalesi tamamlanan konut ve köy evlerinin inşa süreci hızla devam ediyor.

* Bugüne kadar AFAD tarafından 390 bin konut, 40 bin işyeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere; toplamda 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.

* İki ay içinde toplam 75 bin konutun kuraları tamamlanmış olacak.

* Rezerv alanlarda ve şehir merkezlerinde yapımı biten konut, köy evleri ve iş yerleri; her ay ortalama 15-20 bin olmak üzere hak sahipliği belirlenerek teslim edilecek.