Seçim kanunu görüşmesinde CHP-MHP gerginliği

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TBMM Genel Kurulu’nda Seçim Kanunu’nda değişiklik içeren teklifin görüşmeleri gerilimli başladı. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, İYİ Parti’nin seçime girmesi sırasında yaşanan Gemerek tartışması tansiyonu yükseltti. Tartışma Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

CANINIZI ÇOK ACITMIŞ

Bülent Tezcan (CHP): Ya, niye yüzde 3 getirmiyorsunuz? Ya, iyi de demokrasiye tuzak kuracaksınız, Gemerek’te bulduğunuz hâkime Ankara’daki olağanüstü kurultayın yapılmasını erteleteceksiniz, demokrasi kahramanı iki lider Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener el ele verecek, sizin oyununuzu bozacak. Ama Gemerek’te hâkim bulsanız da Meclis’te arzu ettiğiniz sayıyı bulsanız da bu milletin gönlü Gemerek hâkiminin oyununu bozmaya da yeter.

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Levent Bülbül (MHP Grup Başkanvekili): MHP için yüzde 7’nin belirlendiği beyanınızı çok talihsiz buluyorum. FETÖ tuzağı kurulduğu zaman sen bunlarla alakalı vicdanen hiçbir söylemek ihtiyacı hissetmeyip de kalkıp da Gemerek hâkiminin verdiği şerefli karardan bahsediyorsan FETÖ kadar rahatsız olmuşsun demektir.

Tezcan: Hiçbir dönemde FETÖ’yle ya da başka bir terör örgütüyle temasımız olmamıştır. Hadi oradan.

Bülbül: Sana hadi oradan. Terbiyesiz.

Nurullah Sazak (CHP): Artist.