Seçil’e atılan son mesajlar

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Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan banka müdürü Seçil Erzan, 11 Nisan 2023’de sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Erzan’ın telefonuna el konularak inceleme yapıldı. Erzan 200 sayfalık rapora göre, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı 7 Nisan 2023’de ilk mesajını sabah 09.33’de, en son mesajını ise 14.02’de yazdı. Erzan’ın yazdığı ve raporda yer alan son mesajlar ise şöyle:



Seçil Erzan gözaltına alındığı gün ilk mesajını Melis Şener’e yolladı. Melis Şener, günlerdir Seçil’den para bekliyordu. Seçil o mesajında, “Günaydın Melis. Ben saat 16:00’ya kadar almış olurum. Haber edeceğim” dedi. Melis Şener ise bu mesaja, “Seçil benim laptop çantam hâlâ duruyorsa onu da alırım” diye yanıt verdi. Ancak Seçil Erzan’dan bir daha ses çıkmadı çünkü gözaltına alınmıştı.

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‘HAYATLARINI BİTİRDİM’

Seçil Erzan’ın 7 Nisan’da görüştüğü bir diğer kişi ise eski sevgilisi Nuri Köşkdere’ydi. Erzan, Köşkdere’yi telefonuna ‘Nuri Bey’ olarak kaydetmişti. Saat 13.30’da başlayan konuşmada, Seçil Erzan içinde olduğu durumu anlatıyor ve intihar edeceğini söylüyordu. Nuri Köşkdere bu mesaja, “Bu da geçecek bırakma kendini” diye yanıt verdi. Seçil Erzan ise “Çarem yok Nuri, herkes beni bir kaşık suda boğar. Hayatlarını bitirdim. Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem” diye yanıt verdi. Seçil Erzan konuşmayı uzatmaya çalışsa da, Nuri Köşkdere’den bir süre sonra yanıt alamadı.

CEVAPSIZ MESAJLAR

* Ayhan Akman: “Ben artık bu işi sorucam haberin olsun. Aramayı düşünmüyor musun beni?”

* Emre Çolak: “Seçil Hanım bekliyorum, saat 2 oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya. Seçil hanım?”

* Volkan Bahçekapılı: “Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum.”

* Musa Mert Çetin: “Yine kayıpsın. Seço nerelerdesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna?”

* Şebnem Kervan: “Kim gelecekse gelsin. Ben artık bıktım, yeter. Sana ulaşamıyorum. Burası karıştı.”