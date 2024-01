Fon vurgunu soruşturmasında yeni detaylar... Seçil Erzan'ın ikinci telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı

Haberin Devamı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde davanın ikinci duruşması görülmüştü. Duruşmada Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dava dosyasına Seçil Erzan'ın soruşturma aşamasında alınan diğer telefonunu mahkeme incelemeye göndermişti. Telefona ait bilirkişi raporu hazırlandı. Tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın telefonuna ait bilirkişi raporu da dosyaya eklendi.

ERZAN'IN KUZENİYLE ARASINDAKİ KONUŞMALAR RAPORDA YER ALDI

Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile Nisan 2023 tarihindeki mesajlaşmaları raporda yer aldı. Mesajlarda Tanın Yılmaz'ın, “Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey, hadi obur salaklar ütopik bir şeye girmis, ben böyle birseyi senden ne istedim ne de talep ettim" dediği, Seçil'in ise “Olmayacaksın, alacaksın paranı" şeklinde cevap verdiği görüldü. Tanın, “Ya secil lütfen laf safsatasını bitirelim ve beni daha fazla oyalama, artık yeter! Ben paralize oldum, sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum, ben 1,5 aydır şirkette kalem oynatamadim, ben daha ne diyeyim ki sana" yazdığı, cevap olarak Erzan'ın, “Laf salatası yapmıyorum Tanın ödeme bekliyorum. 15 de alacaktım bak hala bekliyorum" diye karşılık verdiği belirlendi.

Seçil Erzan'ın Arda Turan ile arasındaki mesajlaşmalar da bilirkişi raporunda yer aldı. Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" diye yazdığı Seçil Erzan ise "Çok mahcubum" Cevabını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamında Arda Turan'ın, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" dediği, Erzan'ın, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

HESAP YAPTIĞI DEFTERE AİT FOTOGRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bilirkişi raporunda Seçil Erzan'a ait telefondan deftere el yazısı ile yazılmış notlara ait fotoğraflar, çanta içerisindeki paraların fotoğrafları ve Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile yan yana olan fotoğrafları olduğu görüldü.

ARAMA MOTORUNDA 'FATİH TERİM, 80 MİLYONLUK VURGUN' YAZARAK ARAMA YAPMIŞ

Sanıklardan Nazlı Can'ın telefonundaki incelemelerde arama motorunda, "seçil erzan twitter, denizbank hakan ateş, fatih terim, 80 milyonluk vurgun" içerikli arama kayıtlarının olduğu belirlendi. Nazlı Can'ın telefonundaki Whatsapp konuşmalarında 'Nilgünyenge' isimli numaraya not defterine isimlerin karşısına para miktarları ve yılları yazılmış bir not gönderdiği görüldü.

“BANKACILIK KANUNUNDAN ANLAYAN EN İYİ CEZA AVUKATI BULMAN ŞART"

Sanık Can'ın konuşmalarında 'Canımmmm' diye kayıtlı olan numarayla konuşmasında not kağıdı içeren bir görsel gönderdiği belirlendi. Not kağıdında ise, “sekin nazlıya ait nuri ev ve bozcada göktürkü çözsün nuri bana en iyi avukatı bulsun bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı avukat bulman şart önemli banka hala olumlu eski eşya spor ayakkabı bolbol ada ve evler için kurtarma planı yapılma orda durumlar nasıl bana söylemek istediğin bir şey varmı candaş ne durumda dışarıda neler oluyor anneme yurtdışında olduğumu söyleyin” ifadeleri yer aldı. Nazlı Can'ın 'Seçilimmm' isimli numarayla mesajlarında fotoğraf istediği ve karşı taraftan Seçil Erzan, Fatih Terim ve avukat Candaş Gürol'un birlikte çekildiği bir fotoğraf gönderdiği tespit edildi. Konuşmaların devamında Can'a Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın birlikte çekindiği bir fotoğraf daha gönderildiği görüldü.

Banka tarafından silindiği iddia edilen güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgilide rapor dosyaya girdi. Raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır" ifadeleri yer aldı.