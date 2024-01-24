Seçil Erzan dosyasına iki yeni rapor

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Seçil Erzan’la birlikte toplam 7 kişinin yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dosyasına giren ilk rapor, Seçil Erzan ile diğer sanık Nazlı Can’ın telefon incelemeleri oldu. Rapora göre, Seçil Erzan’ın telefonundan çıkan en fazla yazışma yine futbolcu Arda Turan’a ait.

‘MAAŞLARINI NASIL ÖDEYECEĞİM’

Yazışmalarda, Arda Turan parasını alamadığı Seçil Erzan’a, “Seçil’cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim” diye yazıyor. Seçil Erzan bu mesaja “Çok mahcubum” diye yanıt veriyor.

Arda Turan bu mesajın üzerine “Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?” diye yazıyor. Seçil Erzan da, “Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar” cevabını veriyor. Turan da bu mesajı, “15 gündür oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye” şeklinde yanıtlıyor.

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‘BU TEHDİTLERLE YAŞAYAMIYORUM’

Seçil Erzan kendisinden para isteyen kuzeni Tanın Yılmaz’a 2 Nisan 2023’te yolladığı mesajda, “Moci arıyor ‘gerekeni yapacağız’ diyor, ben bu tehditlerle yaşayamıyorum” ifadelerini kullanıyor. Tanın Yılmaz’ın 3 Nisan 2023’te Erzan’a gönderdiği mesajda, “Napıyorsun? Moji beni arıyor ki önce benim işimi halledecek vb. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Moji’nin işini halledebilecek misin?” ifadeleri üzerine Erzan, “Bağırıp duruyor Tanın, bana deli gibi bağırıyor, ‘İpini keseceğim senin. Benim işimi halledeceksin kaçıyorsun, gidiyorsun’ diyor. Halledeceğim. Bugün ne gelirse herkesin işini halledeceğim” yanıtını veriyor.

‘BİZİ DE YALANLA KANDIRMIŞ’

Nazlı Can ise telefonunda Tahir Dayı diye kayıtlı kişiye 22 Nisan 2023’te gönderdiği mesajda, Seçil Erzan’ın yakalanmasını kast ederek, “Dayıcığım hayırlı bayramlar. Olayları az çok duymuşsunuzdur. Olay çok büyük bizi de bir sürü yalanla kandırmış. İnşallah sonra detaylı konuşuruz, merak etmeyin beni ama dua edin” diye yazıyor.

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‘BANA EN İYİ AVUKATI BULSUN’

Nazlı Can son olarak telefon rehberinde kayıtlı kişilere, Seçil Erzan’ın cezaevinden yazdığı ve avukatı aracılığıyla gönderdiği şu notu yolluyor: “Nuri bana en iyi avukatı bulsun, bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı. Avukat bulman şart. Candaş ne durumda, dışarıda neler oluyor ? Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin.”



SİLİNEN KAYIT YOK

Dava dosyasına giren ikinci rapor ise, banka tarafından silindiği iddia edilen güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili olandı. Raporda, “Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır” ifadeleri yer aldı. Yani bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını silmediği ortaya çıkmış oldu.