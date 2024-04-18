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Seçil Erzan olayının ardından banka, şubelerini kıskaca aldı! 205 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: Şube müdürü ve 7 kişi tutuklandı

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#Seçil Erzan#Banka#Dolandırıcılık
Seçil Erzan olayının ardından banka, şubelerini kıskaca aldı 205 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: Şube müdürü ve 7 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 14:12

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir banka şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklandı.

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Futbol dünyasının ünlü isimlerinin adının karıştığı dolandırıcılık olayı ile gündeme gelen özel bankanın yönetimi, bütün şubeleri üzerinde denetim ve incelemelerini artırdı. Genel müdürlük uzmanları tarafından yapılan incelemeler sırasında bankanın Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem'in hesabında olağan dışı hareketlilik tespit edilince müfettiş görevlendirildi.

Seçil Erzan olayının ardından banka, şubelerini kıskaca aldı 205 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: Şube müdürü ve 7 kişi tutuklandı

Banka müfettişleri, nisan ayı başında şubeye gelerek soruşturma gerçekleştirdi. Müfettişlerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda Utku Erdem'in, 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığı tespit edildi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden Utku Erdem'in hesabına gönderdiği belirlendi.

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Seçil Erzan olayının ardından banka, şubelerini kıskaca aldı 205 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: Şube müdürü ve 7 kişi tutuklandı

(ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI UTKU ERDEM)

KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

Bankanın, suç duyurusunda bulunması sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekibi, şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personeli ile Utku Erdem'in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi, 6 Nisan'da gözaltına aldı. Şüphelilerden Utku Erdem ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, toplanan paraları yurt dışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, 8 Nisan'da adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.

Seçil Erzan olayının ardından banka, şubelerini kıskaca aldı 205 milyon liralık vurgun ortaya çıktı: Şube müdürü ve 7 kişi tutuklandı

(ŞUBE MÜDÜRÜ RAHŞAN EYLEM BULUT)

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#Seçil Erzan#Banka#Dolandırıcılık

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