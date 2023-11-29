Seçil Erzan mağduru Arda Turan'dan açıklama... İlk kez konuştu

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Seçil Erzan tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddia edilen futbolcu Arda Turan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda 7 milyon 500 bin dolarla en büyük parayı kaptıran isim Turan olmuştu.

Futbolcu Arda Turan, paylaşımında "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" dedi.

SEÇİL ERZAN'IN YERİNİ ARDA TURAN SÖYLEDİ

Fon vurgununa en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’la çok yakın arkadaştı. Vurgun ortaya çıkınca sırra kadem basan Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek banka yetkilileriyle görüştüler. Arda Turan, bu görüşmenin ardından telefonla aradığı yetkililere “Seçil Çorlu’da” ihbarı yaptı.

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Fon vurgunu patlak verince Denizbank’ta alarm butonuna basılmıştı. Banka 7 Nisan günü hemen teftiş kurulunu Seçil Erzan’ın müdürlük yaptığı Levent’teki şubeye göndermişti. Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu için ortalıkta yoktu. Telefonla arandı ancak ulaşılamadı. Bankanın aradığı saatlerde Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.

Ertesi gün bankanın önemli misafirleri vardı. “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” diyen Fatih Terim ile Arda Turan ve Emre Belözoğlu bankanın genel müdürlük binasındaydı. Banka yetkilileri Seçil Erzan’a ulaşamadıklarını ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Bu üçlü bankadan ayrıldıktan sonra Seçil Erzan, kendisini arayan Arda Turan’ın telefonunu açmış ve Çorlu’daki evinde olduğunu söylemişti. Arda Turan da banka yetkilisini arayarak Seçil Erzan’ın Çorlu’daki evinde olduğunu, sadece bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini iletmişti. Bu bilgi üzerine bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin soluğu Çorlu’da alacaktı.

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O DA FLORYA’DA TANIŞTI

Arda Turan da tıpkı vurgunda adı geçen diğer Galatasaraylı oyuncular gibi Seçil Erzan’ın bankanın Florya şubesi müdürü olduğu dönemde tanışmıştı. Bankacılık işlemlerini yapan Seçil Erzan’la iyi bir dostluk kurmuştu. Seçil Erzan, Florya’dan ayrıldıktan sonra da Arda ile dostluğunu sürdürmüştü. Vurgunun patladığı geçen nisan ayından yaklaşık 8 ay önce Arda’yı aramış, maddi konulardan bahsetmiş, Arda Turan pek oralı olmamıştı. Ama Seçil Erzan, iddiaya göre Arda’yı sürekli arayarak “Bana mevduat getir” diye ısrar ediyordu. Arda Turan bu aramalara daha fazla dayanamayarak 7 ay önce Erzan’a para vermeye başlayacaktı. Arda Turan yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlatacaktı:

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“Seçil Erzan’ın da çok sık aramasından artık bunalmıştım. Bu fonun Denizbank bünyesinde kurulmuş Hakan Ateş’e ait bir fon olduğunu söyledi. Bundan çok fazla insanın kazanç sağladığını dile getirdi. ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil’ diyerek beni tam olarak kandırdı.”

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FATİH TERİM SEÇİL’İN 2. İFADESİNDE

Seçil Erzan, savcılıktaki ifadesinde, “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı” dedi. Fatih Terim de savcılığa verdiği ifadede “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yoktur. Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi” dedi.

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MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Seçil Erzan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Fatih Terim’le ilgili “2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben de bir şekilde o parayı devam ettirdim” diye anlattı. Mahkeme başkanı bunun üzerine “Bu 300 bin doları size kim verdi?” diye sordu. Seçil Erzan bu soruya, “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” diye yanıt vermişti.

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ARDA MİLYONLARI PASTANEDE ELDEN VERDİ

Seçil Erzan, inandırıcılığını arttırmak için paraları genelde banka şubesindeki odasında alıyordu. Banka antetli bir kâğıda aldığı rakamları yazıyor ardından da imzasının üstüne banka kaşesini vurarak karşısındakine kâğıdı uzatıyordu. Dolandırdığı kişilerin çoğunun parasını odasında alırken Arda Turan’ın parasını ise Levent’teki banka şubesinin yanında bulunan Pelit Pastanesi’nde almıştı. Arda Turan ifadesinin devamında şunları söyledi: “Ben de 3.000.000 doları Denizbank Levent Şubesi’nin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesi’nde elden teslim ettim. Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1.000.000 dolar nakit parayı elden verdi. İlerleyen süreçte yine beni sürekli aramalarına devam etti. Ben de yine aynı şekilde 4.000.000 dolar daha bir arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm yine elden verdim. Eyüp Sultan Sütlüce’de bulunan arazimi satıp 4.000.000 dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33.000.000 TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan’a verdim. Toplamda 13.900.000 dolar nakit elden para verdim.”

‘PARAMI, EMEĞİMİ YOK ETTİ’

Arda Turan, Seçil Erzan’ın kendisine 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini ancak 7 milyon 500 bin doları ödemediğini söyleyerek, “Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti” dedi.

ÜÇ ROLEX SAATİM VAR BİRİNİ ARDA ALMIŞTI

Bankacı Seçil Erzan ifadesinde Arda Turan için “Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir” demişti. Seçil Erzan ifadesinin bir başka bölümünde ise Arda Turan’ın kendisine Rolex saat hediye etmesini şöyle anlattı: “Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın (teyzesinin oğlu ve gelini) hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım.”

İDDİANAMEYE GİREN İKİ PARA BELGESİ

İddianamede Seçil Erzan’ın Arda Turan’a verdiği Denizbank kaşeli vade tarihli para miktarını belirten iki belgeye de yer verildi. Arda Turan tarafından savcılığa verildiği anlaşılan iki belgenin birinde Arda Turan’ın 13 milyon doları 5 Ocak 2023 tarihine vadeli görünüyor. Bu belgede bankanın kaşesi ve bir avukatın ismiyle birlikte ‘aslı gibidir’ kaşesi ve imza yer alıyor. Benzer diğer belgede de 5 Aralık 2022 vade tarihli 3.5 milyon dolar, 9 Aralık 2022 vadeli 1 milyon 150 bin dolar bilgisine yer veriliyor. Bu belgede de Seçil Erzan ismi ve imzası görülüyor. Ancak bu belgede banka kaşesi bulunmuyor. Diğer belgede olduğu gibi bu belgenin de aynı şekilde aynı avukat ismine kaşelendiği anlaşılıyor.

BANKA KAMERASINA YANSIYAN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın müdürlüğünü yaptığı Denizbank’ın Levent Büyükdere Şubesi’ndeki güvenlik kamerası kayıtlarına 7 Nisan 2023 günü el koydu. Kamera kayıtları 35 gün geriye gidiyordu. Polis ekipleri görüntüleri saniye saniye izledi ve soruşturmada isimleri geçen kişilerin izlerini aradı. Kayıtlara göre Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı ve Emre Belözoğlu banka şubesine gelmiş ve Seçil Erzan’la görüşmüştü.

ÇORLU’DAKİ KASADAN ALTIN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında MASAK'ın talebi üzerine Seçil Erzan'ın, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde bulunan kasası polis tarafından açıldı. Kasada 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi. Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise, Çorlu'da 1 daire ve 1 işyerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde de bir bağ evi olduğu tespit edildi.