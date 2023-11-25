İşte isim isim Seçil’in ponzisi! Kimden ne aldığını tek tek anlattı

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Banka müdürü Seçil Erzan’ın başta kendi çevresi sonrasında ise futbol dünyasının ünlü isimlerini içine aldığı ponzi sistemi ardında bir takım sorular bırakarak çökmüştü. Erzan’ın tutuklanmadan önce ve sonrasında verdiği ifadelerde, kimden ne kadar para aldığını tek tek anlattığı ortaya çıktı. İfadesinde şikayetçilerin isimleri tek tek sorulan Seçil Erzan şu bilgileri verdi:

ARDA EN İNSANİSİYDİ

* Arda Turan: “Benim son dönemde fon alacağım şeklinde ikna ettiğim kişilerdendir. Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13 milyon 900 bin dolar parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6 milyon 400 bin dolar parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan’dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda, bir kısmını da bankada elden teslim aldım.

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BUSE İLE PARA İÇİN GÖRÜŞMEDİK

* Buse Terim: Buse Terim ile bu zamana kadar para konusunda hiç görüşmedik. Kendisi ile kuzeni Terim Arıcan üzerinden iletişim kurdum. Buse Terim’den tam olarak ne kadar para aldığımı hatırlamıyorum ancak 200 bin dolar civarı aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında kuzeni Terim Arıcan da bana 50 bin dolar daha para vermiştir. Bu parayı geri ödeyemedim.

SEMİH BENİ TEHDİT ETTİ

* Semih Kaya: Fon adıyla 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya’ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım. Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir, “Senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun, seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum” diyerek beni sürekli tehdit etti.

EMRE’YE ÖDEME YAPMADIM

* Emre Belözoğlu: Kendisinden 4 milyon 200 bin dolar para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Emre Belözoğlu’nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda, bir kez de Volkan Bahçekapılı’nın ofisinde teslim aldım.





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VOLKAN SABAH 7’DE MESAJ ATTI

* Volkan Bahçekapılı: Bir gün Volkan Bahçekapılı’yı telefondan aradım, ‘Çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin’ dedim. Volkan Bahçekapılı da bana ‘Biliyorum, Buse’nin de haberi var hatta’ dedi. Bir sabah saat 7’de bana Volkan Bahçekapılı “Bu fon hala duruyor mu, Emre Belezoğlu senden haber bekliyor” diye mesaj attı. Sonrasında ben Emre Belezoğlu’nu aradım. Konuyu çok kısaca anlattım. Hem Volkan hem de Emre bana nakit para bulup Volkan’ın Levent’teki ofisinde teslim ettiler. Toplamda 2 gün boyunca ben önce 1 milyon 400 bin dolar, sonra 1 milyon 492 bin dolar ve son olarak 400 bin dolar parayı 2023 senesi mart ayı içerisinde elden teslim aldım. Fakat bu zamana kadar Volkan Bahçekapılı’ya herhangi bir ödeme yapmadım.





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MUSLERA’NIN PARASINI MERT GETİRDİ

* Muslera: 1 milyon 200 bin dolar aldım, 700 bin dolar geri ödedim. Kendisine 500 bin dolar borcum bulunmaktadır. Muslera’dan parayı Mert’in getirmesiyle şubeden teslim aldım. Muslera ile para alırken yüz yüze görüşmedim. Ödeme yapamayınca Mert’le birlikte Göktürk’teki evine gittik.

* Mert Zeydanlı: Kendisinden toplam 2 milyon 200 bin dolar aldım ancak sadece 400 bin dolar parayı ödedim. 1 milyon 800 bin dolar borcu hala ödemedim.

BANKA BAŞINDAN BERİ HABERDAR

Seçil Erzan’ın ifadesinde bir başka çarpıcı ayrıntı ise, yapılan tüm işlemlerden bankanın haberdar olduğunu söylemesi oldu. Mağdurların sistemdeki hesaplarını kontrol ettiğinde banka merkezine log kayıtlarının düştüğünü anlatan Seçil Erzan, “Tüm evrakı bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar. Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

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BU SORULAR CEVAP BEKLİYOR

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı Seçil Erzan’ın saadet zinciri skandalında birçok gerçek ortaya çıktı ancak hâlâ bazı boşluklar bulunuyor. İşte skandalda yanıtlanması gereken sorular...

* Fatih Terim fona para vermediğini söyledi. Erzan savcılıkta “Verdi” dedi, sonra ifadesini değiştirdi.

Soru: Seçil Erzan’ın “Benden çok çok para istedi” dediği Fatih Terim, kurulan saadet zincirinden gelir elde etti mi? Ettiyse ne kadar?

* Terim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi ve bankadan şikayetçi olduğunu söyledi.

Soru: Terim’in soruları detaylı biçimde yanıtladığı ifadeleri iddianameye neden girmedi? Terim’in şikayetiyle ilgili işlem yapıldı mı?

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* Seçil Erzan, yüksek gelir vaadiyle para topladığı kişilere değişik zamanlarda ödemeler yaptığını söylüyor.

Soru: Erzan’a para veren kişiler elde ettikleri kayıt dışı geliri sisteme nasıl sokmayı düşündü? Bunun yasal olmadığını bilmiyorlar mıydı?

* Erzan tüm paraları nakit olarak elden aldığını, evrakları banka sisteminde düzenlediğini söylüyor.

Soru: Çok fazla yer kaplayan bu kadar yüksek meblağdaki paralar nasıl taşındı? Tüm bunlar yaşanırken bankanın haberi var mıydı?

* Ünlü isimlerin toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı iddia ediliyor.

Soru: Toplanan paraların bir kısmı ortada yok. Bu paralar ne oldu? Erzan tek başına mıydı, yoksa paraları birilerine mi kaptırdı?

* Bugün davaya konu olan söylentiler çıktığında Seçil Erzan bankanın Florya şubesinde görevliydi.

Soru: Tüm bu iddialar ortadayken neden görevden alınmadı, Levent Şubesi’ne müdür olarak atandı. Hakkında işlem yapıldı mı?

DURUŞMADA FATİH TERİM’İN İSMİNİ VERDİ

Seçil Erzan savcılıktaki ifadelerinde Fatih Terim’den para almadığını, baba-kız ilişkileri olduğunu söylemişti. Ancak İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada farklı konuştu. “Galatasaray camiasında Fatih Terim’in sözüne güveniliyordu. Hakan Ateş ya da Fatih Terim’in isimlerini referans olarak verdim. Zaten normal şartlarda bir fonun bu kadar kısa sürede yüksek kâr elde edeceğine kimse inanmazdı” dedi.





TERİM’İN 3 MİLYON DOLARINA NE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Fatih Terim, bankanın 3 milyon dolarını ödemediğini iddia etmiş, delil olarak da Seçil Erzan’ın müdürü olduğu şubede çalışan Rüya isimli personelin kendisine yolladığı excell tablosunu sunmuştu. Banka bugüne kadar Terim’e herhangi bir ödeme yapmadı. Çünkü excell tablosu Seçil Erzan’ın beyanıyla oluşturulmuştu. Edinilen bilgiye göre, Fatih Terim, Seçil Erzan’la ilgili dedikodular çıkınca aynı şubede çalışan ve zaman zaman işlemlerini yapan Rüya isimli banka personelini aradı ve hesap dökümünü istedi. Banka personeli Rüya, Fatih Terim’in 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 TL’lik hesaplarını çıkarttı. Fatih Terim fonda da parası olduğunu söyleyince personel Rüya bu kez Seçil Erzan’ı arayarak durumu anlattı.

‘SAKLAMA HESABINDA’

Bankalarda büyük yatırımcıların kullanabileceği, sadece yetkili personel tarafından görülebilen ‘saklama hesapları’ bulunuyor. Seçil Erzan Fatih Terim’in saklama hesabında 3 milyon dolarının bulunduğunu söyledi. Rüya bu hesapları görebilme yetkisinde olmadığı için Seçil Erzan’ın söylediği parayı excell tablosuna yazarak Fatih Terim’e gönderdi. Seçil Erzan’la ilgili soruşturma başlayınca Fatih Terim excell tablosunda yazan paralarını eşi adına başka bir bankaya yönlendirdi. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 TL’lik EFT’ler gerçekleşti ancak Fatih Terim’in bankanın kayıtlarında 3 milyon dolarlık bir alacağı yoktu. Banka da bu nedenle parayı ödemedi. - Eyüp SERBEST / İSTANBUL