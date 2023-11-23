Ünlü futbolcuların dolandırılma davası... Seçil Erzan çözüldü

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SEÇİL Erzan, 2000 yılında henüz 24 yaşında banka müdürü olarak Tekirdağ Çorlu’da çalışmaya başlamıştı. 2010 yılında başarıları nedeniyle Denizbank’ın İstanbul Bahçeşehir Şubesi’nin müdürü oldu. Kendi ifadelerine göre, hapisle bitecek olan süreç burada başladı. Teyzesinin oğlu 2011 yılında kendisine borsada çok kazanabileceği bir kağıtla ilgili tüyo verince, müşterilerin hesaplarından aldığı parayla yatırım yaptı ancak 3 gün içerisinde 1 milyon TL zarar etmişti. Kendi işlemleriyle kimseye belli etmeden işlerini çeviriyordu. Yakın çevresinden para toplamaya da başlamıştı.

YÜKSEK KÂR

Seçil Erzan, 2011 sonunda bankanın Florya şubesine müdür atandı. Banka 25 Mart 2013’te Galatasaray’la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı. Artık yönettiği para iyice artmıştı. Seçil Erzan özel fon vaadiyle topladığı paralara yüksek kâr vaat ediyor, yeni gelen kişiden aldığı paraların bir kısmını eski katılımcılara dağıtıyordu. 2020 yılından sonra özel fon müşterileri arasına futbolcular da katıldı. Artık milyon dolarlar konuşuluyordu. Seçil Erzan parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

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Seçil Erzan parayı çevirmesi için ‘ponzi’ sistemi kurdu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü. Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlamıştı. Bu nedenle de bazen telefonlara çıkmıyordu.

Seçil Erzan’ın foyası, 7 Nisan 2023’te ortaya çıktı. Banka yetkilileri adeta şubeye doluştu. Erzan’ın iddiasına göre banka yetkilileri bu olayın ardından kendisini iki gün alıkoyarak yazılı beyan imzalattı. Seçil Erzan bankaya verdiği 9 Nisan 2023 tarihli beyanında, ‘yüksek getiri vaadiyle topladığı paraları banka dışında aldığını ve borcun kendisine ait olduğunu’ söyledi.

ŞİKÂYETLER ÇOĞALDI

Bankanın 9 Nisan’da suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı talimatı verdi. Seçil Erzan, 11 Nisan 2023’te tutuklandı. Ardından peş peşe şikâyetler yağmaya başladı. Toplamda 29 kişi şikâyetçi olmuştu. Aralarında Türkiye’nin yakından tanıdığı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı ve eşi Buse Terim Bahçekapılı da vardı. Fonun isminin ise Fatih Terim Fonu olduğu konuşuldu. Fatih Terim 27 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti ancak bu ziyaretinin ifade değil bilgi verme amaçlı olduğunu söyledi. BDDK raporuna göre, Erzan’ın işlemleri sonucunda 18 kişi toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırılmıştı. İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi. İddianamede, Erzan’ın dolandırdığı kişilere verdiği banka kaşeli ve imzalı kağıtlar da yer aldı.

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‘DOLANDIRILAN BENİM’

Seçil Erzan, geçtiğimiz pazartesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dolandırıcı olmadığını iddia etti ve “Esas do-landırılan benim. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığımda kredi çekip ödüyordum” dedi.

TERİM’İN ADINI VERDİ

Seçil Erzan futbolcuların nasıl mağdur edildiğini “2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi” diye anlattı. Mahkemenin sorusu üzerine ise “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

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İddianame, Seçil Erzan’ın paraları teslim alırken fotoğrafları ve el yazısıyla yazdığı dekontlar da yer aldı.

ARDA TURAN WHATSAPP YAZIŞMALARINI MAHKEMEYE SUNDU

‘FATİH HOCA KARDA MI SEÇİL’

ERZAN’a en fazla para kaptıran isim Arda Turan 14 Nisan ‘da savcılığa giderek şikayetçi oldu. Erzan’ın kendisini kandırdığını anlatan Arda Turan, “3 milyon dolar parayı elden Denizbank Levent Şubesi’nin yanındaki Pelit Pastanesi’nde elden teslim ettim. 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1 milyon dolar nakit parayı elden verdi. Bunu verirken de ‘fon çalıştı ve payına bu düştü’ dedi. Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan 4 milyon dolar borç alarak ve Sütlüce’deki arazimi 4 milyon dolara satıp nakit olarak elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi” dedi. Turan, Erzan’la yaptığı whatsapp yazışmalarını da delil olarak sundu. Bilirkişinin çözümlediği 12 sayfalık konuşma dökümleri 12 Haziran 2023’te dava dosyasına girdi.

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‘KARIMA NE DİYECEĞİM’

Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan’a “Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil” diye mesaj atıyor. Turan, Erzan’ın artık ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından yazdığı mesajında ise, “Fatih Hoca kârda mı bu işte” diye soruyor. Erzan’ın cevabı ise, “Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı” oluyor. Turan’ın, “Fatih Hoca’nın alacağı var mı bu durumda” sorusuna ise Erzan, “Ona bakmam lazım” yanıtını veriyor. Turan da, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim’le bankanın üst yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.

KİM NE KADAR KAPTIRDI

İddianameye göre Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

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- Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

- Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

- İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

- Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

- İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

- Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

- Nuray Şengüller: 312 bin dolar