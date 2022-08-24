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KÃ¼resel Ä±sÄ±nmayla birlikte TÃ¼rkiye'de de farklÄ± tÃ¼r bÃ¶cek ve sinekler gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlÄ± olarak kene, sivrisinek gibi hayvanlardan insanlara geÃ§en sÄ±tma benzeri tropikal hastalÄ±klarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KadÄ±oÄŸlu, sel, orman yangÄ±nlarÄ±, sÄ±cak hava dalgalarÄ± nedeniyle hastalÄ±k taÅŸÄ±yan bÃ¶ceklerin daha uzun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin neden olduÄŸu aÅŸÄ±rÄ± hava olaylarÄ± var. Bu da afetlere neden oluyor. Sel, orman yangÄ±nlarÄ±, sÄ±cak hava dalgalarÄ± gibi. Ã–zellikle hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± arttÄ±kÃ§a, daha erken havalar Ä±sÄ±nÄ±p daha uzun sÃ¼re sÄ±cak kaldÄ±kÃ§a, bÃ¶cekler de daha erken ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. BunlarÄ±n larvalarÄ±, yumurtalarÄ± daha uzun sÃ¼re yaÅŸÄ±yor. Bunlarda deÄŸiÅŸim gÃ¶sterenler de var. Mesela kene gibi. Normalde kene muhteÅŸem bir hayvan. Karbondioksit Ã¶lÃ§mek gibi yetenekleri var. Ama son yÄ±llarda hayvanlardan insanlara geÃ§en zooteknik hastalÄ±klarda kenenin baÅŸlÄ±ca rolÃ¼ oynuyor. Lyme hastalÄ±ÄŸÄ± gibi hastalÄ±klar bu kadar yaygÄ±n deÄŸilken, ÅŸimdi kene ile birlikte Ã§ok bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ var. DÃ¼nyanÄ±n en tehlikeli hayvanÄ± olan, yÄ±lda 1 milyon insan Ã¶ldÃ¼ren sivrisinekler de aynÄ± ÅŸekilde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarda daha Ã§ok yayÄ±lÄ±yor. SÄ±caklÄ±klar da uygun olduÄŸu zaman daha uzun sÃ¼re hayatta kalÄ±yorlar. Bunlar insanlarda sÄ±tma gibi hastalÄ±klara neden oluyor" ifadelerini kullandÄ±.

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"DAHA FAZLA TROPÄ°KAL HASTALIK, SITMADAN Ã–LÃœMLER, YILAN SOKMASI GÃ–RÃœYORUZ"

Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, 2080 yÄ±lÄ±na kadar sÄ±tmanÄ±n tÃ¼m Avrupa'ya yayÄ±lmasÄ± beklendiÄŸini ifade ederek, "TÃ¼rkiye'de tropikal hastalÄ±klar iÃ§in polikliniklerin kurulmasÄ± gerekecek. Åžu an DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney bÃ¶lgesini sÄ±tma bÃ¶lgesi olarak gÃ¶steriyor. Bu daha da kuzeye doÄŸru yayÄ±lacak. HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±, bÃ¶ceklere, sineklere, Ã§Ä±yanlara, akreplere yarÄ±yor. ArtÄ±k insanlarÄ±n hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸi bÃ¶ceklerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsunuz. Sadece bÃ¶cekler deÄŸil, polenler de Ã¶yle. Eskiden ormanlarda olmayan bÃ¶cekler ve Ã§iÃ§ekler de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi sadece sÄ±caklÄ±k ve yaÄŸÄ±ÅŸ demek deÄŸil, iklimle beraber her ÅŸey deÄŸiÅŸiyor. Daha fazla tropikal hastalÄ±klar, daha fazla sÄ±tmadan Ã¶lÃ¼mler, yÄ±lan sokmasÄ± olaylar gÃ¶rÃ¼yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"SITMA VÄ°RÃœSÃœ TAÅžIYAN SÄ°VRÄ°SÄ°NEK Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°YLE KOLAY YAYILMAYA BAÅžLADI"

Enfeksiyon ve Tropikal HastalÄ±klar UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Åžiran Keske ise, sÄ±tma virÃ¼sÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan sivrisineÄŸin, iklim deÄŸiÅŸiklikleri ve havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte daha kolay yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yine bir baÅŸka etken kenelerle bulaÅŸan ve Ã¼lkemizde de gÃ¶rÃ¼len 'KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸ' virÃ¼sÃ¼ de havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±ndan, kenelerin hareketinden etkilenebilen virÃ¼slerden biri. Bu tip enfeksiyonlar, ortalama sÄ±caklÄ±klarÄ±n artmasÄ±yla Ã§ok paralellik gÃ¶steriyor. DoÄŸrudan doÄŸanÄ±n iÅŸgali ya da iÃ§ine yayÄ±lmasÄ±yla birlikte de burada daha Ã¶nce hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ± virÃ¼slerle karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸlÄ±yor" dedi.

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"HAYVANLARIN ÃœSTÃœNDEKÄ° VEKTÃ–RLERDEN DE Ä°NSANLARA GEÃ‡EBÄ°LÄ°YORLAR"

DoÃ§. Dr. Åžiran Keske, hastalÄ±klarÄ±n hayvanlardan insanlara genellikle aracÄ± bir vektÃ¶rle (kene, sivrisinek, pire) bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BildiÄŸimiz gibi son dÃ¶nemlerde hem Ã‡in'de hem GÃ¼neydoÄŸu Asya'da hem de baÅŸka bÃ¶lgelerde yeni yeni virÃ¼sler duymaya baÅŸlÄ±yoruz. Ä°nsanlarda daha Ã¶nce hastalÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸimiz virÃ¼sler. Bunlar kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkileriyle iliÅŸkili. DiÄŸer taraftan teknolojik geliÅŸmelerle birlikte insanlar, virÃ¼sleri, enfeksiyonlarÄ± daha iyi tanÄ±mlamaya baÅŸlÄ±yorlar. Bu da tabii ki hastalÄ±klarÄ±n tanÄ±mlanmasÄ±nÄ± arttÄ±ran bir faktÃ¶r. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± muhtemelen yÄ±llar Ã¶nce de, geÃ§miÅŸte de hastalÄ±k yapmÄ±ÅŸ virÃ¼slerdir ama, o zamanlar bunlarÄ± henÃ¼z bilmiyorduk. Hayvanlardan insanlara genellikle aracÄ± bir vektÃ¶rle bulaÅŸÄ±r. Bunlardan bir tanesi Ã¶rneÄŸin keneler. Keneler sÄ±ÄŸÄ±rlar Ã¼zerinden bu virÃ¼sÃ¼ alÄ±p insana bulaÅŸtÄ±rabiliyorlar. Yine sivrisinekler, tarihteki en Ã¶nemli salgÄ±nlarÄ± yaptÄ±. Veba hastalÄ±ÄŸÄ± da hayvanlarÄ±n Ã¼zerindeki pirelerden insanlara geÃ§erek ortaya Ã§Ä±kan bir hastalÄ±ktÄ±. Hayvandan doÄŸrudan geÃ§ebileceÄŸi gibi, hayvanlarla birlikte yaÅŸayan bu tip vektÃ¶rlerden de insanlara geÃ§ebiliyorlar" diye konuÅŸtu.