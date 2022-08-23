Son dakika: AFAD'dan yeni uyarı geldi! Birçok ilde etkili olacak...

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AFAD, 23-24 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

AFAD'dan yapılan kritik uyarı şöyle:

23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir’in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

24.08.2022 Çarşamba günü;

Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların;

Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

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Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri’ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.