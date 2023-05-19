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Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu! 2 adet AKSUNGUR SİHA TSK'ya teslim edildi

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#İsmail Demir#Twitter#SİHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 22:31

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 adet AKSUNGUR SİHA'nın TSK'ya teslim edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 adet AKSUNGUR SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı. Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun.”

 

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#İsmail Demir#Twitter#SİHA

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