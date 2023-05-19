Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu! 2 adet AKSUNGUR SİHA TSK'ya teslim edildi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 adet AKSUNGUR SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı. Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun.”
Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 19, 2023
2 adet #AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.
Hayırlı olsun 🇹🇷@TUSAS_TR pic.twitter.com/Hy36AOu3q2
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