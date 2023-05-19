Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Adıyaman'da geçici iş yerleri teslim edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Geçici İş Yerleri#Deprem
Adıyamanda geçici iş yerleri teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adıyaman’ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Köy evlerinin bir kısmı teslim edilirken kalıcı konutların da kabası bitmek üzere. Deprem bölgesindeki şehirlerde ticaretin durmaması için de çalışmalara ara verilmeden sürüyor. Bu kapsamda Adıyaman'da geçici iş yerlerinin inşası tamamlanıp esnaflara teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik" dedi.

Gözden KaçmasınTHY ve Emlak Konuttan kampanya 7500 lira taksitle ev sahibi olma imkanıTHY ve Emlak Konut'tan kampanya! 7500 lira taksitle ev sahibi olma imkanıHaberi Görüntüle

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik.

Adıyaman’ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Geçici İş Yerleri#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık