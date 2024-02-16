Savunma işbirliğinde büyük adım... Türkiye’den ‘gökyüzü kalkanı’ imzası

Haberin Devamı

Türkiye, Almanya’nın inisiyatifiyle oluşturulan, ortaklaşa hava savunma teçhizatı ve füze alımı yoluyla Avrupa hava ve füze savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne (ESSI) dahil oldu. Türkiye’nin, NATO Entegre Hava Savunma Sistemi’nin güçlendirilmesine de katkıda bulunacak ESSI’ye katılımını resmileştiren imza Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından atıldı. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan da ESSI’nin üyeleri arasına katıldı.

GENİŞ COĞRAFYA

Amacı havadan gelen kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı en iyi şekilde koordine edilmiş savunma sistemine ulaşmak olan ESSI, bu üç alandaki kapasite boşluklarını doldurmayı, mevcut yetenekleri daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor. Kalkana katılan ülkelere bakıldığında oluşturulmak istenen sistemle oldukça geniş bir coğrafyanın güvenliğinin arttırılmasının hedeflendiği görülüyor.

Haberin Devamı

Güler imza töreninde, “Almanya’nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO’nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

ORTAK HAREKET

ESSI, katılımcı ülkelerin birlikte çalışabilir, verimli ve uygun maliyetli hava ve füze savunma sistemi tedarik etmelerini sağlayacak. Katılımcı ülkeler, her ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerekli silah sistemlerini en uygun maliyetle tedarik etmek için birlikte hareket edecek. ESSI kapsamında olan ülkeler savunma sistemleri ve ilgili mühimmat konusunda birbirlerini destekleyecek. Bu sistemlerin tedariki ve bakımı için birlikte hareket edilerek satın alma ve işletme maliyetlerinden tasarruf edilmesi hedefleniyor. ESSI’nin bir başka hedefi ise mevcut koruyucu sistemlerin yerine daha modern sistemlerin devreye sokulması. Bu bağlamda kısa menzil için IRIS-T sistemi, orta menzil için Amerikan Patriot, uzun menzil için ise Arrow 3 sistemleri ESSI’nin hedeflerine uygun unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Dün Türkiye ve Yunanistan’ın da katılımıyla ESSI’nin üye sayısı 21’e yükseldi. Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya ise henüz ESSI’ye katılmamaları dikkat çeken ülkeler. Fransa, ESSI kapsamında Avrupa dışı sistemlerin de kullanılacak olmasına itiraz ediyor.