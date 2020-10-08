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ARTVİN (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kozmetik ürünler ile bal ele geçirildi

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Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kozmetik ürünler ile bal ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı'nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen kozmetik ürünler ile 7 kilo bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen M.O’nun kullandığı tırda arama yaptı. Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki yatağın altında, gümrük kaçağı 315 adet kozmetik ürün ile 7 kilo bal ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, M.O. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu bildirildi.

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