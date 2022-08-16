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Şarkıcı Metin Işık'tan komşularına silahlı saldırı! Tüfekle kurşun yağdırdı

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#Metin Işık#Kayseri#Tüfek
Şarkıcı Metin Işıktan komşularına silahlı saldırı Tüfekle kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 08:52

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Şarkıcı Metin Işıktan komşularına silahlı saldırı Tüfekle kurşun yağdırdı

METİN IŞIK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Metin Işıktan komşularına silahlı saldırı Tüfekle kurşun yağdırdı

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#Metin Işık#Kayseri#Tüfek

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