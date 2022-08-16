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Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tarım Kredi Kooperatifi#İndirim
Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden indirimli ürün dönemi dün itibarıyla başladı. Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar, indirim uygulanan sarı etiketli ürünlere ilgi gösterdi. Şeker, un, pirinç, ayçiçek yağı gibi birçok sarı etiketli ürün öğlen saatlerine kadar tükendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü (dün) itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacağını duyurmuştu. Söz konusu marketlerde indirimli satış dönemi dün itibarıyla resmen başladı. Vatandaşlar, Türkiye genelinde 1.400’e yakın hizmet noktası bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Biz de İstanbul’daki marketleri gezerek indirimleri yerinde takip ettik.

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Sabah henüz marketler açılmadan kuyruğa giren vatandaşlar özellikle diğer marketlere göre önemli fiyat avantajı bulunan şeker, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağlarını tüketmişti. Öğlen saatlerinden itibaren birçok Tarım Kredi Kooperatif marketinde şeker, pirinç ve yağ başta olmak üzere indirimin yansıtıldığı ürünler kalmamıştı.

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Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın etti

Yapılan indirimler doğrultusunda, iki kilogram toz şekerin satış fiyatı 34 TL, bir kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 13.90 TL, iki kilo pirincin satış fiyatı 24.50 TL, bir kilogram kırmızı mercimek fiyatı 19.50 TL, iki kilo un fiyatı 24.75 TL, bir litre ayçiçek yağın fiyatı 33.50 TL, 600 gram beyaz peynirin fiyatı 39.90 TL’den satışa çıkarıldı. Yine süt ve süt ürünlerinden tavuk, çay ve kahve gibi ürünlere kadar birçok ürün grubunda indirim uygulandı. İndirim uygulanan ürünler Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde dün sabahtan itibaren “sarı etiketli” olarak satışa sunuldu. Örneğin; bu marketlerde iki farklı un markasından sarı etiketli olan 15 Ağustos Pazartesi (dün) itibarıyla indirimli olarak satışa sunulurken, beyaz etiketli olan geçtiğimiz haftalarla aynı fiyatta satışa sunulmaya devam etti.

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Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın etti

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İŞTE İNDİRİM YAPILAN ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden yapılan duyuruda indirim yapılan ürünler şu şekilde sıralandı: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kâğıt peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezi.

Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın etti

‘VATANDAŞIN SEPETİ UCUZA DOLACAK’

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın önceki gün yaptığı açıklamada, “Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak” diyerek, bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirtmişti. Tedariki rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını dile getiren Aydın, “Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz” demişti.

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Tarım Kredi’ye indirimli ürün hücumu: 30’u aşkın üründe fiyat düştü, vatandaşlar marketlere akın etti

MARKETLERE ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, indirimlerin öncesinde zincir marketlere çağrıda yaparak, “Bu adımın diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz” demişti. Bakan Nebati, “Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0.8; mayıs ayında 0.6; haziranda 2.3 ve temmuz ayında yüzde 8.6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Ancak bizler vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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