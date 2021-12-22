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Sarıyer'de okulda hastanelik eden dayak

#İstanbul#Okul#Sarıyer
Sarıyerde okulda hastanelik eden dayak

İstanbul Sarıyer'de özel bir lisede 17 yaşındaki Demir D.'nin, bir üst sınıfta okuyan öğrenci grubu tarafından dövülerek hastanelik edildi. Demir D., "Üst sınıfta okuyan öğrenciler beni yumruklarken olduğum yerde bilinç kaybı yaşadım" dedi. Abla İznur D. ise "Kardeşimin aldığı darbelerden dolayı beyinciğinde kanama oluştu" diye konuştu.

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Olay, 16 Aralık Perşembe günü, Sarıyer'deki özel okulda meydana geldi. İddialara göre, 11'inci sınıf öğrencisi Demir D., teneffüste 12'nci sınıfta okuyan bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Çevrede bulunan diğer öğrenciler müdahale ederek ayırırken, 17 yaşındaki Demir D. aldığı darbelerden dolayı hastanelik oldu. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Demir D., olayı anlattı.

"ONLAR BENİ YUMRUKLARKEN OLDUĞUM YERDE BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM"

Demir D., "Bir grup 12 sınıf öğrencisi teneffüste bahçede yürürken bana omuz attı. Ardından sanki ben onlara omuz atmışım gibi beni suçladılar. Beni ittirmeye başladılar. Ben de o kişilere 'benim sizinle işim olmaz. Olay istemiyorum' dedim. Onlar da, 'sen hocaların olmadığı bir yere gelsene' dedi. O sırada elimde bulunan telefonu yere bırakmak istedim. Tam o esnada bana yumruk atmaya başladılar. Bir anda birkaç kişi daha geldi. Onlar beni yumruklarken olduğum yerde bilinç kaybı yaşadım. Darbedilirken etrafta hiçbir öğretmen yoktu. Ancak bazı arkadaşlarım olayın bitmesine yakın iki öğretmenin uzaktan ayrılmamız için bağırdığını söyledi. Olay bittikten sonra hiçbir öğretmen ya da okul yetkilisi yanıma gelmedi. Arkadaşlarım beni kendime getirdi ve revire götürdü" dedi.

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"İSTEĞİM BENİ DARBEDEN KİŞİLERİN OKULDAN TAMAMEN UZAKLAŞTIRILMASI"

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"Revirde biraz dinlendim, sonrasında rehberlik hocası yanıma geldi" diyen Demir D., "Dilekçe evraklarını imzalamam için beni odasına götürdü. Olay yaşandıktan 1 saat sonra okul aileme haber verdi. Ben revirdeyken beni darbeden öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi öğle yemeğine indi. Beni darbedenlerden biri daha önceden de başka birine böyle bir davranış sergilemişti. Şiddetten dolayı mahkemesi bile var. Ardından ailem beni hastaneye götürdü. 1 gün hastanede kaldıktan sonra eve döndüm. Ancak çok kısa bir süre sonra doktorlar beynimde kanama olduğunu anladı. Okul yönetiminde isteğim beni darbeden kişilerin okuldan tamamen uzaklaştırılması" diye konuştu.

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"OLAY YAŞANIRKEN HİÇBİR ÖĞRETMEN YA DA YETKİLİ OLAYI DURDURMAMIŞ"

Demir D.'nin ablası İznur D. ise, "Kardeşim okulda 10 dakikalık teneffüste ciddi derecede darbedildi. Kardeşimi darbedenler aynı okulda bulunan üst sınıftaki bir grup öğrenci. Kardeşim tartışma anında bir şey olacağını hissedip cebinde bulunan telefonu yere koymaya çalışırken sol taraftan biri şiddetli bir yumruk atmış. Kardeşim bu yumrukla kafasını şiddetli bir şekilde duvara vurmuş ve bilinç kaybı yaşamış. Tam o esnada arkadan gelen bir grup öğrenci tarafından da tekmelenmeye başlanmış. Bu olay yaşanırken hiçbir öğretmen ya da yetkili olayı durdurmamış. Okul yönetimi olay gerçekleştikten 1 saat sonra bize haber verdi" diye konuştu.

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"BİZ BU ACIYI YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Okulların akran zorbalığına karşı önlem alması gerektiğine değinen abla İznur D., "Öğrenciler arasında atışmalar olabilir. Ancak okul bu atışmaları fiziksel şiddet olmadan durdurmalı. Kardeşimin aldığı darbelerden dolayı beyinciğinde kanama oluştu. Biz bu acıyı yaşamak zorunda değiliz. Hiçbir şekilde bunun kabul edilebilir bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Çünkü bu normal bir şiddet seviyesi değil. Kardeşim daha ciddi hasarlar almış olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Akran zorbalığı günümüzün bir gerçeği. Ancak bu zorbalığa karşı önlemler okullar tarafından alınmalı. Okulun bir önlem alması, koruma sağlaması şart. Hem okul yönetimi hem de kardeşimi darp eden kişiler için hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.

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Olayın gerçekleştiği Sarıyer'deki okul yetkilileri ise iddialara ilişkin açıklama yapmak istemedi.

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#İstanbul#Okul#Sarıyer

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