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Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı
Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 18:54

Sarıyer’de bir kafede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma başlattı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde lüks bir sitenin altında bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Silahlı kavgada 1 kişi sırtından yaralanırken, şüpheliler ise kafeden kaçarak uzaklaştı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve isminin Sefer Özay olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sefer Özay kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan silahlı kavga sonucu kafenin camlarının kırıldığı, park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı

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