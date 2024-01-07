Sarıkamış'ta şehit düşen 90 bin Mehmetçik anılıyor... Bakan Osman Aşkın Bak: Onları asla unutmayacağız

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Sarıkamış'ta 109 yıl önce hayatını kaybeden 90 bin Mehmetçik, şehit düştükleri bölgede, çeşitli etkinliklerle anılıyor. CNN TÜRK Muhabiri Meltem Naz, etkinliklere ilişkin ayrıntıları şu sözlerle paylaştı:

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı Sarıkamış'ta çeşitli etkinliklerle anılıyor. Dün gerçekleştirilen yürüyüşün ardından bugün de Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi iş birliği ile yapılan kardan heykeller açıldı. Hava şartlarının elverişli olması durumunda SOLO TÜRK uçakları gösteri yapacak.

Programlara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile Bakanı Mahinur Göktaş katıldı. Bakanlar heykellerin açılışında konuşma yaptı.

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Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bayrağımızla ve aslan parçası askerlerimizle yürüdük. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Onları asla unutmayacağız. Bu vatanın payidar kalması için savaşacağız. Askerlerimize selamlarımızı iletiyoruz. NATO komutanları "savaştığınız zaman Türk askeri gibi savaşacaksınız" diyordu. İşte biz böyle bir milletiz. Sarıkamış'ta hüzün var ama gurur var, bayrak var, millet var.

Bize karşı düzenlenen her türlü oyunlar, ne yaparsanız yapın bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Bayrak inmeyecek, ezan susmayacaktır. İşte vatan burada, gençler burada, Türkiye burada. Biz gençlere bilimi anlatıyoruz. Anadolu Gemisi orada, Altay orada, İHA'lar orada. Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz.