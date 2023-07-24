Sarıgül: CHP'deki tartışmaları koltuk mücadelesi olarak görüyorum

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Sarıgül, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendiren Sarıgül, CHP'de yapılan belediye başkanları ve Parti Meclisi toplantılarına ilişkin basına yansıyan tartışmalarla ilgili, "CHP'de değişim çağrılarına cevap veriliyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de CHP ile birleştik. Bu da değişim için en önemli göstergedir. Her CHP'linin yapması gereken şey içe değil dışa dönük mücadeledir. Bizim görevimiz, 'CHP'ye bir oy nasıl kazandırabilirim?' hesabını yapmaktır. Gerçekler, genel merkezlerde değil, halkın arasındadır. Biz, halkın arasında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sarıgül, belediye başkanları toplantısında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Toplumsal ve ülkemizin yararına bir mücadele olarak görmüyorum. Bu tartışmayı ortaya çıkaranlar, kısa zamanda çıkan kaostan 'acaba ben faydalanır mıyım?' diyenlerdir. Bu nedenle siyaset bireysel değil, toplumsal mücadele yeri olmalıdır. Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenler, kesinlikle hayatları boyunca muvaffak olamazlar. Uzun vadeli mücadele edenler, dik duranlar, omurgalı olanlar başarılı olurlar. Gücünü bulunduğu koltuktan alanlar değil, gücünü önce Allah'tan, sonra kendi kişiliği ve yurttaşların desteğini alıp istikrarlı gidenler muvaffak olur" ifadelerini kulandı.