Sarıgül: Başörtüsü referandumu olursa sadece kadınlar oy kullansın

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TDP Genel Başkanı Sarıgül, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Sarıgül, 'genel af' çağrısı yaptı. Bu çağrının siyasi olmadığını belirten Sarıgül, "Pandemi koşulları münasebeti ile online yargılamalar oldu. Bu sırada maalesef gözden kaçan bazı konular oldu. Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var; ne yazık ki daha hayat ile buluşamadılar. Anne ve babaları cezaevinde bulunan çocuklarımız var. Ne yazık ki annelerine, babalarına kavuşamadılar. O nedenle anne ve babalar için affet Türkiye'm" dedi.

"TOGG'UN AÇILIŞINA BÜYÜK BİR GURUR VE ONUR İLE KATILDIM"

Togg ile ilgili de değerlendirme yapan Sarıgül, "Özellikle Togg'un açılışına büyük bir gurur ve onur ile katıldım. O yatırımı yapan iş adamlarımızı kutluyorum. Öncülük yapan herkesten de Allah razı olsun. Türkiye'de taş üstüne taş koyan herkesin TDP olarak yanındayız. O yüzden Şırnak'tan bir kez daha sesleniyorum; Alman, Fransız ve İtalya arabalarına güle güle, hoş geldin Togg. Yerli malı, yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı" diye konuştu.

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"BAŞÖRTÜSÜ REFERANDUMU OLURSA SADECE KADINLAR OY KULLANSIN"

Türkiye'de BAŞÖRTÜSÜ sorununun olmadığını belirten Sarıgül, "Başı açık da kapalı da kardeşimiz. Türkiye'de bir türban konusu söz konusu değil çünkü kamu kurum ve kuruluşlarında her yerde kardeşlerimiz başı açık da kapalı da çalışabiliyor. TDP olarak görüşümüz şu; inançlarımız Allah'ımıza ulaşma yoludur. İktidara ulaşma konusunda asla ve asla kullanılmamalıdır. Başörtüsü konusunda referandum yapılacaksa sadece analarımız, bacılarımız, kadınlarımız oy kullansın. Kadınlarımız kendi kararlarını kendileri versin" dedi.