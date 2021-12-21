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Şantaj savunması çöktü

#Pınar Gültekin#Cemal Metin Avcı#DAVA
Şantaj savunması çöktü

Canice öldürülen Pınar Gültekin’in cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı, önceki savunmalarında şantaja uğradığını iddia etmişti. Mahkeme heyeti, ABD’den Gültekin’in telefon şifresinin geldiğini, yapılan incelemede Avcı ile ilgili video ve fotoğrafların bulunmadığını açıkladı. Gültekin ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, “Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı” dedi.

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Muğla’da boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin’in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı’nın (32) tutuklu yargılandığı davanın dün 8’inci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılan müzekkere sonucu Pınar Gültekin’e ait cep telefonu şifrelerinin gönderildiğini, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan incelemede Cemal Metin Avcı ile ilgili video ve fotoğrafların bulunmadığını açıkladı.

'SAVUNMALARI BOŞA ÇIKTI'

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Cemal, kendisinin videoya alındığını, tehdit edildiğini söylemişti. Sonra ‘Bana bıçak çekti, yoksa öldürmezdim’ dedi. Adli tıp raporunda bıçak yok, bir sıyrık var. Sanığın bu süreçte üç kez haksız tahrik savunmasını değiştirdiği görüldü. Cezasını azaltmak için uğraştı. Sanık Cemal Metin Avcı’ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1.5 yıl maktulenin hayatı kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz? İnsanlar, ‘Bu kız acaba video çekti, para mı istedi?’ dedi. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı” ifadelerini kullandı.

Cemal Metin Avcı’nın avukatı da, “Amerika’dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. ABD’den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz” diye konuştu.

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'BEN İFTİRA ATMADIM'

Cemal Metin Avcı, “Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. Ben iftira atmadım” ifadelerini kullandı. Tepki gösteren Avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı.

Mahkeme tarafından, ABD ile WhatsApp Türkiye temsilciliğinden bilgi ve belgelerin istenmemesine, bu konuda yeniden müzekkere yazılmamasına karar verdi. Duruşma 24 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

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#Pınar Gültekin#Cemal Metin Avcı#DAVA

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