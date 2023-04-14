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Şanlıurfa'da kayıp iş insanı Kadir Önkol’un kuyuda cansız bedeni bulundu

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#Şanlıurfa#Suruç#Kayıp
Şanlıurfada kayıp iş insanı Kadir Önkol’un kuyuda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 10:07

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2 gündür haber alınamayan çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol’un (53), boş kuyuda cansız bedeni bulundu.

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Suruç’ta, çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, Önkol’a ait otomobili Kovalı Mahallesi yakınlarında terk edilmiş vaziyette buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme araç üzerinde ve çevresinde üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine rastlandı.

Ekipler kan izlerini takip ederek otomobilden 100 metre uzaklıktaki kuyuya ulaştı. Kuyuyu kontrol eden ekipler, Kadir Önkol’un cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkartılan Önkol'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan iş insanının ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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#Şanlıurfa#Suruç#Kayıp

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