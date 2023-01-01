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Şanlıurfa'da kahreden kaza! 2 otomobilin çarpıştı, anne- baba ve 4 yaşındaki kızları öldü

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Mine Bozkurt
Şanlıurfada kahreden kaza 2 otomobilin çarpıştı, anne- baba ve 4 yaşındaki kızları öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 19:59

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba düğününe giden otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada Başak Mine Bozkurt (27), eşi Eyüp Bozkurt (32) ile kızları Ayşenur Bozkurt (4) hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde Birecik’e bağlı Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halfeti ilçesinden Birecik’teki akrabalarının düğününe giden Başak Mine Bozkurt’un kullandığı 27 BDC 29 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AV 549 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfada kahreden kaza 2 otomobilin çarpıştı, anne- baba ve 4 yaşındaki kızları öldü

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hamile olan sürücü Başak Mine Bozkurt ve eşi Eyüp Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Bozkurt çiftinin ağır yaralanan kızları Ayşenur Bozkurt ise kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLEN AİLE FERTLERİ MUHABİRİN YAKINLARI ÇIKTI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Bozkurt, hayatını kaybedenlerin amcasının oğlu ile eşi ve kızı olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Mine Bozkurt

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