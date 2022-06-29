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Şanlıurfa’da doktora şiddet! Bakan Koca: Tutuklu yargılanmak üzere yakalandılar

#Sağlık Bakanlığı#ŞANLIURFA#Doktor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Koca ise sağlıkta şiddet suçunun zanlılarının tutuklu yargılanmak üzere yakalandığını bildirdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Doktor Baraj'a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastanede tedavi alıtına alınan Şeyhmus Baraj'ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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TABİP ODASINDAN KINAMA

Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj'ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek,“Sağlıkta şiddet olayları,tırmanarak devam ediyor.Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz”denildi.

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TUTUKLANDILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şanlıurfa Viranşehir’de, özel bir tıp merkezinde yaşanan sağlıkta şiddet suçunun zanlıları tutuklu yargılanmak üzere yakalanmıştır. Bilindiği gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı dün, Asliye Ceza Mahkemesine “tutuksuz yargılama” kararının kaldırılması yönünde itirazi talepte bulunmuştu.' açıklamasında bulundu.

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