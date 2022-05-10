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Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden Yusuf'tan acı haber

#Şanlıurfa#Ceylanpınar #Yorgun Mermi
Şanlıurfada başına yorgun mermi isabet eden Yusuftan acı haber

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel (10), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti.

Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.

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#Şanlıurfa#Ceylanpınar #Yorgun Mermi

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