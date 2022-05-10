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İzmir'de korkunç olay! Bakıcısı itince başını zemine çarparak hayatını kaybetti

#İzmir#Konak#Bakıcı
İzmirde korkunç olay Bakıcısı itince başını zemine çarparak hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde Sait Ali Büyükbaş (65), bakıcısı G.B. (53) adlı kadının itmesi sonucu yere düşerek başını zemine çarpıp, yaşamını yitirdi. Polis, G.B.'yi gözaltına aldı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında, Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde meydana geldi. Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. adlı kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışma sırasında G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşmesi sonucu başını zemine çarptı.

Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İTİRAF ETTİ

Polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen G.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İzmir#Konak#Bakıcı

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