Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

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1 milyon 243 bin 986 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da, 4 bin 89 sandık kuruldu. Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; sandık başına giden 1 milyon 21 bin 879 seçmen oy kullandı ve bunların 978 bin 539'u geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonunda AK Parti 420 bin 286, Yeşil Sol Parti 244 bin 304, MHP 92 bin 198, CHP 77 bin 524 oy aldı. Bu sonuçlarına göre AK Parti’den Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Yeşil Sol Parti'den Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Dilan Kunt Ayan, Ferit Şenyaşar, CHP'den Mahmut Tanal ve MHP'den İbrahim Özyavuz TBMM'ye girmeye hak kazandı.

2018 yılında yapılan seçimlerde Şanlıurfa’da AK Parti 8, HDP 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekilliği kazanmıştı.

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İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Öte yandan kentte Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde CHP ve Yeşil Sol Partisi 1612 seçmenin bulunduğu 6 sandıkta toplu oy kullanıldığı gerekçesiyle Haliliye İlçe Seçim Kurulu!na itirazda bulundu. Haliliye İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonunda, parti temsilcilerinin itirazı reddedildi. İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kuruluna itiraz etmedikleri öğrenildi.

BEKİR BOZDAĞ (AK PARTİ)

Son kabinede Adalet Bakanı olarak görev alan aslen Yozgatlı olan Bekir Bozdağ (58), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek serbest avukatlık yaptı. Fazilet Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra AK Parti'nin kuruluşunda yer alan Bekir Bozdağ, 22, 23, 24, 26 ve 27’nci dönemlerde Yozgat milletvekili seçildi. Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanı olarak kabinede yer alan Bekir Bozdağ, evli 3 babasıdır.

ABDULKADİR EMİN ÖNEN (AK PARTİ)

Abdulkadir Emin Önen (47), İstanbul Fatih Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde özel sektörde 5 yıl ithalat ve ihracat firmasında yatırım danışmanlığı ve genel müdürlük yapan Önen, 2007 ve 2011 yıllarında AK Parti’den Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilen Önen, 2017 yılında ise Çin’in Pekin Büyükelçisi olarak atanarak bu görevini 5,5 yıl sürdürdü. İngilizce ve Çince bilen Önen evli ve 3 çocuk babasıdır.

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ABDÜRRAHİM DUSAK (AK PARTİ)

Prof. Dr. Abdürrahim Dusak (53), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak radyoloji uzmanı olarak lisansüstü eğitimini tamamladı. Uzmanlık alanında birçok çalışmaya imza atan Dusak, 2016 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı. 28. Dönem milletvekili olmak için görevinden istifa etti. İngilizce ve Fransızca bilen Abdurrahim Dusak, evli ve 3 çocuk babasıdır

MEHMET ALİ CEVHERİ (AK PARTİ)

Mehmet Ali Cevheri (62) Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında Harran Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1994-2015 yılları arasında Harran Üniversitesi’nin birçok kademesinde çeşitli görevler alan Cevheri, 26 ve 27. dönem milletvekili olarak TBMM'ye gitti. Cevheri, evli ve 3 çocuk babasıdır

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CEVAHİR ASUMAN YAZMACI (AK PARTİ)

Cevahir Asuman Yazmacı (50) Amerika’da Breyer State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Şanlıurfa'da işletmecilik yaptı. Şanlıurfa'nın ilk kadın girişimcilerinden olan Yazmacı, TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını yaptı ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk kadın meclis üyesi oldu.

İBRAHİM EYYÜPOĞLU (AK PARTİ)

İbrahim Eyyüpoğlu (37) 2013 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başladı. 2021 yılından bu yana AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığı görevini yürüten Eyyüpoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır

HİKMET BAŞAK (AK PARTİ)

Hikmet Başak (56) Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dünyaya geldi. Çiftçiliğin yanı sıra Sulama Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Hikmet Başak, bölgenin kanaat önderleri arasında yer almaktadır. 2004 yılında belediye meclis üyeliği, 2011 yılında ise AK Parti Akçakale ilçe başkanlığı görevlerini yürüten Hikmet Başak, evli ve 8 çocuk babasıdır.

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MEHMET FARUK PINARBAŞI (AK PARTİ)

Mehmet Faruk Pınarbaşı (72), İstanbul Üniversitesi'nden 1972 yılında mezun olarak avukatlık yapmaya başladı. 2009 yılında Birecik Belediye Başkanlığı görevine seçilerek 10 yıl bu görevde bulunan Pınarbaşı evli ve 2 çocuk babasıdır.

İBRAHİM ÖZYAVUZ (MHP)

İbrahim Özyavuz (60), Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ticaret ve tarımla uğraştı. 1994 ve 2009 yılları arasında 3 dönem Harran Belediye Başkanlığı yapan Özyavuz, 2012-2015 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanlığı yaptı. 27'nci dönemde MHP milletvekili olarak Mecliste yer alan Özyavuz'un oğlu Mahmut Özyavuz ise Harran Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyor.

MAHMUT TANAL (CHP)

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Mahmut Tanal (62) Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. 2011 yılından bu yana İstanbul milletvekili olarak TBMM'de bulunan Mahmut Tanal, 2 çocuk babasıdır.

MİTHAT SANCAR (YEŞİL SOL)

Mithat Sancar (60), Mardin’in Nusaybin ilçesinde dünyaya geldi. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, Çalışma hayatını 1990 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdüren Sancar, 2006 yılında Profesör oldu. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Sancar, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan seçimlerde HDP Mardin milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 23 Şubat 2020’den bu yana HDP Eş Genel Başkanı olarak görev yapan Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖMER ÖCALAN (YEŞİL SOL)

Ömer Öcalan (36), Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğdu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. 2014-2016 yılları arasında DBP Mardin İl Eş başkanlığını görevini yürüttü. 27. Dönem HDP Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Öcalan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DİLAN KUNT AYAN (YEŞİL SOL)

Dilan Kunt Ayan (34), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Şanlıurfa'da serbest avukatlık yaptı. 2016 yılından itibaren Van Barosu bünyesinde avukatlık yapan Ayan, evli ve 1 çocuk annesidir.

FERİT ŞENYAŞAR (YEŞİL SOL)

Ferit Şenyaşar (40), Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğdu. 2010 yılında İnönü Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Şenyaşar, ücretli öğretmenlik ve bir rehabilitasyon merkezinde kurum müdürü olarak görev yaptı. Şenyaşr, evli 2 çocuk babasıdır.