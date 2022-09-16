Şanghay zirvesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine özel konuk olarak Şanghay 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Erdoğan, dünyanın izlediği önemli görüşmelere ev sahipliği yapan Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da özel uçakla ABD'ye hareket etti.

New York şehrine gidecek olan Cumhurbaşkanı burada BM 77. Genel Kuruluna katılıp, bazı temaslarda bulunacak.

ABD, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.