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Şanghay zirvesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

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#Şanghay İşbirliği Örgütü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD
Şanghay zirvesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDye gitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 22:08

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki kritik temaslarının ardından BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket etti.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine özel konuk olarak Şanghay 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Erdoğan, dünyanın izlediği önemli görüşmelere ev sahipliği yapan Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da özel uçakla ABD'ye hareket etti.

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New York şehrine gidecek olan Cumhurbaşkanı burada BM 77. Genel Kuruluna katılıp, bazı temaslarda bulunacak.

ABD, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

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#Şanghay İşbirliği Örgütü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD

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