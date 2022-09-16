Son dakika: Dünyanın gözü bu zirvedeydi... Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası ilk mesajlar

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Dünyanın gözü kulağı Semerkant'ta... Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme sona erdi.

AKKUYU'DA ANLAŞMALAR İMZALANDI



Kritik görüşme 40 dakika sürdü. Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasına katkılarından dolayı teşekkür etti ve Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili anlaşmaların dün imzalandığını söyledi.

Putin, 'Gazın yüzde 25'inin Ruble ile ödenmesi yakında yürürlükte' dedi.

Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Putin, 'Avrupa'ya teslimatlar TÜRKAKIM'dan kesintisiz sürüyor, Türkiye gaz tedariki konusunda güvenilir.' dedi.



Kritik zirveden ilk kare geldi

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Rus lider Akkuyu Nükleer Santrali'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umduğunu belirtti.

Rus basını görüşme sonrası, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden ihraç edebileceklerine dair sinyaller alındığını yazdı.

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi.

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Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

Bugün sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda yapılan ve basına kapalı olan görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

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Şanghay İşbirliği Teşkilatı Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

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2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.