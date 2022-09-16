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Son dakika... Putin'den flaş Ukrayna savaşı açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin
Son dakika... Putinden flaş Ukrayna savaşı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 16:31

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor' dedi.

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Dünyanın gözü kulağı Semerkant'ta...

Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin ikili görüşmeleri devam ediyor..

Şanghay Zirvesi'nde Hintli mevkidaşı Modi ile görüşen Putin, 'Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor' dedi. 

RUSYA'NIN BARIŞ ŞARTLARI NELER?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti.

Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verilmişti;

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'Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalu ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.' 

Ukrayna tarafı ise Rus askerlerinin savaş öncesi konuma çekilmesini barış görüşmeleri için ön şart olarak sunuyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin

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